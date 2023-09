ZSSK: Letné vlaky v tomto roku previezli takmer 40-tisíc cestujúcich

Bratislava 26. septembra (TASR) - Letné vlaky, ktoré počas letnej sezóny vypravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), previezli v tomto roku 39.885 cestujúcich. Oproti minulému roku ide o nárast približne o 16 %. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že nárast v počte cestujúcich zaznamenal aj autovlak z Bratislavy do chorvátskeho Splitu.



Letné vlaky ZSSK vypravovala od 17. júna do 17. septembra. V tohtoročnej sezóne premávalo 18 letných vlakov na siedmich linkách. Cestujúci najviac využívali linku Košice/Prešov - Banská Bystrica, kde sa počas letnej sezóny previezlo 13.040 cestujúcich. Druhou najobľúbenejšou letnou linkou bola Košice - Stará Ľubovňa, ktorou sa v lete odviezlo 11.965 pasažierov a trojicu uzatvára linka Zvolen - Mlynky s 9488 cestujúcimi.



V prevádzke je ešte stále autovlak z Bratislavy do Splitu, ktorý bude premávať do 7. októbra. Ako priblížil Kováč, na tento vlak je v súčasnosti vypredaných vyše 18.700 lístkov pre cestujúcich a 2425 lístkov pre autá a motorky.



V letnej sezóne jazdilo aj osem medzištátnych sezónnych vlakov do Poľska. "Čo sa týka sezónneho spojenia Poprad - Tatry - Muszyna, tento rok sme prepravili 3815 cestujúcich, čo je o približne 35 % cestujúcich viac ako za minulý rok, keď sme prepravili 2815 cestujúcich. Druhé sezónne spojenie do Poľska, teda Medzilaborce - Lupkow - Sanok/Rzeszow stúplo v porovnaní s minulým rokom v počte prepravených cestujúcich o 8 %, z 1601 na 1735 cestujúcich," priblížil Kováč.



ZSSK ponúkala v letnej sezóne aj zvýhodnené cestovné na cestu v druhej vozňovej triede vo všetkých vlakoch ZSSK po celom Slovensku. Ako uviedol Kováč, za júl a august 2023 zvýhodnenú ponuku využili cestujúci v takmer 30.000 prípadoch. Najčastejšie zvýhodnené cestovné využívali cestujúci v expresoch na linke Bratislava/Košice a späť.