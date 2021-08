ZSSK má nedostatok rušňovodičov, niektoré vlaky boli preto odrieknuté

Bratislava 19. augusta (TASR) – Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) momentálne chýbajú rušňovodiči. Niektoré vlaky boli z toho dôvodu dočasne odrieknuté. Nedostatok rušňovodičov umocnilo dovolenkové obdobie, prehĺbila ho aj pandémia. Náročná odborná príprava rušňovodičov bola totiž na dlhé obdobie zastavená. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že dopravca situáciu rieši.



Pre dočasný nedostatok personálu v radoch rušňovodičov boli niektoré vlaky, najmä na úsekoch Senec – Bratislava-Petržalka, Senec – Galanta, Nové Zámky – Bratislava, Malacky – Bratislava a Bratislava – Trnava, dočasne odrieknuté. Od 13. do 17. augusta, teda za päť dní, bolo z tohto dôvodu úplne alebo čiastočne odrieknutých spolu 23 vlakov. Denne má pritom ZSSK vypraviť podľa grafikonu 1538 vlakov.



Kováč podotkol, že ZSSK má dlhodobo nedostatok zamestnancov v profesii rušňovodič, vlakvedúci a v údržbárskych profesiách. V prípade rušňovodičov to ešte prehĺbila pandémia. Ich odborná príprava bola na dlhé obdobie zastavená, kurzy a výcvik rušňovodičov sa presunuli. "V roku 2020 nemohlo dokončiť kurz rušňovodičov až 90 kandidátov na túto profesiu. Približne rovnaký počet rušňovodičov musíme každoročne nahradiť z dôvodu odchodu našich kolegov rušňovodičov do dôchodku alebo z iných dôvodov," skonštatoval hovorca.



Podstav v tejto profesii je dlhodobý, ZSSK chýba 100 – 135 rušňovodičov. Aktuálne najväčší nedostatok rušňovodičov eviduje v Bratislave, Nových Zámkoch a Žiline. Na západnom Slovensku je navyše podľa Kováča pozícia ZSSK na železničnom trhu práce ovplyvnená koncentráciou súkromných železničných dopravcov, ktorí často ponúkajú prácu mladým rušňovodičom hneď, ako opustia kurz. Tí často odchádzajú aj k dopravcom do Českej republiky.



Záujem o prácu rušňovodiča však podľa slov hovorcu stúpa. "Kým pred piatimi rokmi sme mali ročne v kurze zhruba 60 rušňovodičov – kandidátov, dnes ich máme 120," vyčíslil. Ich príprava však trvá približne 15 – 18 mesiacov počnúc vstupnou lekárskou prehliadkou až po získanie oprávnenia viesť vlaky na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a povinné poznanie konkrétnej trate.



ZSSK verí, že situácia s rušňovodičmi sa čoskoro vyrieši. Kováč ozrejmil, že odrieknuté vlaky majú charakter posilovej prímestskej dopravy, ktorej obmedzenie prinesie najmenej problémov pri zabezpečení dopravy v regióne. Odriekanie sa tak podľa neho dotkne tak ako doteraz prevažne osobných vlakov na trasách Bratislava – Malacky, Bratislava – Nové Zámky, Senec – Galanta. "Zrušené sú len niektoré spoje, preto je v tejto situácii možné využiť vlaky, ktoré v grafikone ostali," zdôraznil.



Problém s rušňovodičmi podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) nie je len o odmeňovaní, ale aj o zatraktívnení tejto pozície. "Primárne potrebujeme vlastných rušňovodičov, kvalitných, dobre vzdelaných, a bol by som veľmi nerád, keby na našich súpravách jazdili zahraniční rušňovodiči. To je až ten posledný plán, ale budeme robiť všetko pre to, aby sme skvalitnili systém vzdelávania a zatraktívnili túto pozíciu," vyhlásil Doležal ešte v piatok (13. 8.).



ZSSK plánuje budúci rok usporadúvať podstatne viac rušňovodičských kurzov ako doteraz. "V Martine sme vybudovali moderné školiace stredisko ZSSK Akadémia, ktoré nám umožní zvýšiť kapacitu kurzov rušňovodičov a ďalších kľúčových profesií a zároveň vytvára priestor na zavádzanie moderných prvkov vzdelávania," dodal hovorca.



Zároveň chce spoločnosť dať možnosť rušňovodičom zarobiť ešte viac ako teraz. "To si však vyžaduje uvoľnenie určitých obmedzujúcich kritérií na strane maximálneho pracovného fondu i miery využitia pracovného času," poznamenal Kováč. Pre rušňovodičov ZSSK tiež zaviedla osobitný druh prémií a zameriava sa aj na pravidelné zvyšovanie ich miezd. Priemerná mzda rušňovodiča bez nadčasu vlani predstavovala 1374,10 eura, s nadčasmi minulý rok dosiahla 1546 eur. Priemerná mzda všetkých zamestnancov ZSSK za vlaňajšok pritom bola 1280 eur.