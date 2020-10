ZSSK má scenáre, ako sa vyrovnať s prípadným výpadkom zamestnancov

Bratislava 29. októbra (TASR) – Krízový štáb Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) denne monitoruje situáciu z pohľadu neprítomnosti zamestnancov. V prípade, ak by celoplošné testovanie spôsobilo výpadok pracovníkov, ZSSK má pripravené scenáre, ako sa s tým vyrovnať. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.



Skonštatoval, že krízový štáb, ktorého členmi sú zástupcovia všetkých kľúčových útvarov, denne monitoruje vývoj neprítomnosti s dôrazom na kritické profesie a s ohľadom na miesta výkonu práce týchto zamestnancov. "Máme pripravené scenáre, ako sa s touto situáciou vyrovnať tak, aby sme naplnili objednávku ministerstva dopravy a odviezli všetky vlaky podľa aktuálne platného grafikonu. Aktuálne nemáme v tomto ohľade problematickejšiu situáciu na žiadnom pracovisku," ubezpečil Kováč.



Testovanie vo vlastných priestoroch s asistenciou štátu, ktoré môžu realizovať firmy nad 4000 zamestnancov, spoločnosť nechystá. "Naši zamestnanci sú takmer rovnomerne rozmiestnení po celom Slovensku a mnohí aj v trojzmennej prevádzke. Na jednom mieste nevieme zhromaždiť ani 500 pracovníkov," podotkol hovorca. Cez víkend má ZSSK zároveň nasadený omnoho menší počet pracovníkov ako počas pracovných dní. Ďalšou komplikáciou podľa Kováča je, že mnohí pracujú v trojzmennom režime.



Súčasne dodal, že generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký vyzval všetkých zamestnancov, aby sa zúčastnili na celoplošnom testovaní. "Veríme, že naši zamestnanci sa k tomu postavia zodpovedne a túto možnosť využijú. V prípade, že sa zamestnanec rozhodne nezúčastniť na celoplošnom testovaní, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi a zostať v karanténe. Neprítomnosť zamestnanca na pracovisku vyrieši nadriadený so zamestnancom jedným zo štyroch spôsobov – neplatené voľno, práca z domu, dovolenka, náhradné voľno," priblížil Kováč.



V železničnej spoločnosti platí, že zamestnanec, ktorý zistí, že má príznaky nového koronavírusu, to ihneď nahlási svojmu ošetrujúcemu lekárovi a nadriadenému. Lekár následne rozhodne o preventívnej domácej karanténe, prípadne určí termín vykonania testu. Ak zamestnancom vyjde pozitívny test na nový koronavírus, sú nahlasovaní na príslušnú inštitúciu v SR.



"Odbor inšpekcie a kontroly ZSSK vedie komplexnú tabuľku, v ktorej sa pravidelne evidujú zamestnanci podozriví na ochorenie a taktiež zamestnanci, ktorí boli v kontakte s podozrivým v službe alebo mimo pracoviska," poznamenal hovorca s tým, že v tabuľke sú podrobné informácie, a teda výsledky testov, PN, opätovný nástup do zamestnania po karanténe a podobne.