ZSSK má výpadok online predajných systémov. Toto radí cestujúcim
Lístok si môžete kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má v pondelok doobeda výpadok online predajných systémov. Nefunguje e-shop ani aplikácia IDeme vlakom. ZSSK na tom informovala na svojej internetovej stránke.
„Vážení cestujúci, aktuálne evidujeme výpadok online predajných systémov ZSSK (e-shop a aplikácia IDeme vlakom). Lístok si môžete kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu,“ priblížil štátny železničný dopravca.
Podobný výpadok, ktorý zasiahol ZSSK začiatkom mája, po niekoľkých hodinách odstránili.
ZSSK pre TASR uviedla, že výpadky predaja cestovných lístkov v mobilnej aplikácii a e-shope ZSSK detailne analyzuje interne aj v spolupráci s dodávateľmi s cieľom vyhodnotiť ich príčiny. „Na základe výsledkov pripravíme konkrétne technické a procesné opatrenia, aby sa podobné výpadky v budúcnosti neopakovali. Dnešný predajný systém má vyše 20 rokov, a preto nedokáže vždy spoľahlivo zvládať aktuálne požiadavky a objemy predaja,“ uviedla Katarína Konfederák z odboru komunikácie ZSSK.
Okrem zakúpenia si lístkov bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu môžu cestujúci v prípade tratí so samoobslužným výpravným systémom kúpiť lístky na osobné vlaky cez SMS.
