< sekcia Ekonomika
ZSSK má zabezpečené financovanie na batériové vlaky za 144 mil. eur
Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku v regionálnej doprave najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má zabezpečené financovanie na nákup 16 nových batériových elektrických vlakov BEMU pre regionálnu dopravu z eurofondov. Dopravca uzatvoril zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom dopravy (MD) SR, podpísaná a účinná je od apríla tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú viac ako 144 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Informoval o tom v utorok hovorca ZSSK Ján Baček.
„Zabezpečenie financovania je kľúčovým míľnikom pre modernizáciu regionálnej železničnej dopravy na Slovensku. Tento projekt predstavuje praktické riešenie modernizácie regionálnej dopravy na tratiach bez elektrifikácie. Batériové jednotky umožňujú rozšíriť výhody elektrickej trakcie aj do regiónov bez potreby rozsiahlych infraštruktúrnych investícií,“ zhodnotila štátna tajomníčka MD Denisa Žiláková.
Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku v regionálnej doprave najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. ZSSK podpísala zmluvu na dodanie batériových jednotiek ešte v decembri 2025 s konzorciom dodávateľov Škoda Group a ŽOS Trnava, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní. Zmluva zahŕňa dodanie 16 jednotiek s možnosťou rozšírenia o ďalších 20 opčných kusov.
„Dodanie jednotiek je viazané na výrobný cyklus, schvaľovacie procesy a vybavenie zabezpečovacím systémom ETCS. Ich nasadenie sa preto predpokladá postupne od roku 2028,“ avizoval hovorca. Nové batériové vlaky budú ucelené jednotky pre 157 sediacich cestujúcich, ktoré kombinujú prevádzku pod trakčným vedením s batériovým pohonom na neelektrifikovaných úsekoch.
„Zabezpečenie financovania je kľúčovým míľnikom pre modernizáciu regionálnej železničnej dopravy na Slovensku. Tento projekt predstavuje praktické riešenie modernizácie regionálnej dopravy na tratiach bez elektrifikácie. Batériové jednotky umožňujú rozšíriť výhody elektrickej trakcie aj do regiónov bez potreby rozsiahlych infraštruktúrnych investícií,“ zhodnotila štátna tajomníčka MD Denisa Žiláková.
Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku v regionálnej doprave najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. ZSSK podpísala zmluvu na dodanie batériových jednotiek ešte v decembri 2025 s konzorciom dodávateľov Škoda Group a ŽOS Trnava, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní. Zmluva zahŕňa dodanie 16 jednotiek s možnosťou rozšírenia o ďalších 20 opčných kusov.
„Dodanie jednotiek je viazané na výrobný cyklus, schvaľovacie procesy a vybavenie zabezpečovacím systémom ETCS. Ich nasadenie sa preto predpokladá postupne od roku 2028,“ avizoval hovorca. Nové batériové vlaky budú ucelené jednotky pre 157 sediacich cestujúcich, ktoré kombinujú prevádzku pod trakčným vedením s batériovým pohonom na neelektrifikovaných úsekoch.