ZSSK: Mení sa cestovný poriadok, niektorým IC vlakom pribudli zastávky

Bratislava 31. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) mení od 11. júna cestovný poriadok. Vlak IC 520 na trase Košice - Bratislava bude zastavovať aj v Liptovskom Mikuláši a Trnave. Zlepšiť sa má i prípoj na IC smerom z a do Humenného. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Vlaky IC 521 a IC 523 budú tiež zastavovať navyše v Liptovskom Mikuláši. Pribudli aj zastávky vlaku IC 524, ktorý bude zastavovať v Liptovskom Mikuláši a Trnave.



Najrýchlejšie IC 44 prejde trasu z Košíc do Bratislavy aj naďalej za 4 hodiny a 31 minút. K skráteniu jazdnej doby o štyri minúty dôjde pri vlaku IC 525, a to skrátením pobytu v Kysaku.



V Nitre, Šuranoch a Vysokých Tatrách a okolí pribudli viaceré prípoje. Smerom z Bratislavy hlavnej stanice do Trnavy a späť pribudli tiež nové vlaky R 720 a R 721 Považan. Posledný vlak REX 1817, ktorý ide z Trnavy do Nitry, bude zrušený. Miesto neho bude zavedený osobný vlak, ktorý bude zastavovať na každej zastávke v tomto úseku, okrem Brestovian.



Viac informácií je zverejnených na webovej stránke ZSSK.