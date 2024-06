ZSSK modernizuje 12 rušňov novým systémom kontroly

Bratislava 26. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas tohto mesiaca aktivuje Európsky systém riadenia vlakov (European Train Control System, ETCS) do 12 rušňov, ktoré budú zaradené do prevádzky na trati medzi Bratislavou a Žilinou. Implementácia tohto systému má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a efektivity vlakových spojení, informovala o tom v stredu ZSSK.



"Pri obnove vozidlového parku nejde len o nákup nových vlakov, ale aj o zavádzanie dôležitých moderných technológií. Implementácia ETCS do našich vozidiel je podstatným krokom na zvýšenie bezpečnosti a efektivity našich vlakových spojov," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. "Inštalácia systému ETCS do rušňov bola realizovaná aj s využitím finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie v celkovom objeme viac ako 6,5 milióna eur," vyčíslil.



Využívanie ETCS má minimalizovať možnosť ľudskej chyby pri vedení vlaku, čím sa znižuje pravdepodobnosť nehôd. Keďže ide o európsky systém, ZSSK touto modernizáciou predpokladá zjednodušenie medzinárodnej železničnej dopravy a lepšiu európsku integráciu. Trate vybavené systémom ETCS by mali prispieť k plynulejšej a efektívnejšej prevádzke vlakovej dopravy, čím by sa mali znížiť meškania vlakov.



V súčasnosti je systém ETCS nainštalovaný v 77 vozidlách a železničná spoločnosť plánuje jeho rozšírenie na hlavné prepravné trasy na Slovensku. Zavádzanie si vyžaduje školenie rušňovodičov, ktorí sú zaň zodpovední. "Kvalitné školenie rušňovodičov je kľúčové pre efektívne využívanie ETCS a u nás prebieha na trase Bratislava - Trnava - Trenčín - Žilina. Po školeniach a úspešných overovacích jazdách je všetkých 12 rušňov už v plnej prevádzke," doplnil Karol Henzély zo ZSSK.