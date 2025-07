ZSSK modernizuje rušne s motívmi slovenských vrcholov

Bratislava 8. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v utorok predstavila rušne Siemens Vectron v novom vizuálnom dizajne, ktorý je inšpirovaný piatimi slovenskými vrcholmi ako Kriváň, Lomnický štít, Gerlachovský štít, Vršatec a Veľký Rozsutec. Zároveň tento dizajn nadväzuje aj na minuloročnú náborovú kampaň spoločnosti Držíme Slovensko v pohybe. V utorok to na tlačovej konferencii povedali predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa spolu s členmi predstavenstva ZSSK.



„Nové polepy nie sú len estetickým oživením, ale sú súčasťou našej snahy budovať silnú značku, ktorá cestujúcim pripomína krásy Slovenska aj našu ambíciu spájať regióny bezpečne, komfortne a spoľahlivo. Modernizácia flotily je dôležitá pre budúcnosť ZSSK a pre posilnenie v liberalizovanom európskom prostredí,“ uviedol Helexa s tým, že moderné vlaky zvyšujú komfort a spoľahlivosť služieb, no majú aj potenciál prilákať viac cestujúcich.



Tieto rušne sú vybavené systémom ETCS Level 2, ktorý umožňuje bezpečnú prevádzku na modernizovaných tratiach v celej Európe. Prinášajú podľa neho vyššiu prevádzkyschopnosť a spoľahlivosť služieb, teda pomôžu eliminovať meškania. Dosahujú maximálnu rýchlosť 200 km/h, na Slovensku len 160 km/h. Aktuálne jazdia na trati Košice - Bratislava, Žilina - Praha či Púchov - Praha. Rušne s novým dizajnom plánuje ZSSK nasadiť aj do Rakúska na trati Bratislava - Marchegg - Viedeň. „Tieto rušne prinášajú spoľahlivosť, príspevok k ekologickej udržateľnosti a lepšie pracovné podmienky pre rušňovodičov,“ doplnil člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Karol Henzély.



Do konca tohto roka bude spoločnosť prevádzkovať desať takýchto rušňov s moderným vizuálom, pričom v ďalších rokoch ich počet vzrastie na 15. Tento projekt nadväzuje aj na predchádzajúcu obnovu rušňov a súvisí s postupným vyraďovaním starších rušňov typu 350, ktoré sú prezývané aj Gorily.