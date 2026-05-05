ZSSK: Na sviatok 8. mája budú vlaky premávať ako v pracovný deň
Cestujúci sa v tento deň môžu spoľahnúť na štandardnú ponuku vlakových spojení, akú ZSSK zabezpečuje počas pracovných dní.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Keďže v piatok 8. mája bude bežný pracovný deň, mnohí budú cestovať za prácou, školou či povinnosťami. Pre jednoduchšie cestovanie budú k dispozícii aj vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktoré budú premávať v štandardnom režime, čo znamená, že pôjdu podľa cestovného poriadku platného pre bežný pracovný deň. Informoval o tom Ján Baček, hovorca ZSSK.
Spresnil, že cestujúci sa v tento deň môžu spoľahnúť na štandardnú ponuku vlakových spojení, akú ZSSK zabezpečuje počas pracovných dní. Týka sa to všetkých diaľkových a regionálnych vlakov ZSSK, k dispozícii bude štandardná ponuka vlakových spojení naprieč Slovenskom. Aj počas piatka 8. mája je podľa hovorcu cieľom národného dopravcu zabezpečiť plynulé cestovanie.
Upozornil, že pravidelné spojenie budú môcť cestujúci využiť aj na hlavnej diaľkovej linke Bratislava - Žilina - Košice. Vlaky na tejto trase premávajú počas celého dňa každú hodinu, vďaka čomu majú cestujúci širší výber spojení, jednoduchšie plánovanie cesty a spoľahlivú možnosť dopravy. Aj počas piatka 8. mája budú môcť cestujúci túto ponuku využívať v štandardnom rozsahu podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň.
Dodal, že aktuálne informácie o cestovnom poriadku, možnostiach nákupu cestovných lístkov a službách vo vlakoch sú dostupné na webovej stránke www.zssk.sk, v mobilnej aplikácii IDeme vlakom, ako aj v pokladniciach ZSSK.
