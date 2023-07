ZSSK: Na tatranské trate sa vracajú prvé zmodernizované električky

Vysoké Tatry 14. júla (TASR) - Turizmu vo Vysokých Tatrách pomôže aj 15 zmodernizovaných električiek. Prvé dve z nich, ktoré nasadia do prevádzky už tento víkend, predstavila v piatok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na stanici Poprad-Tatry. Ďalšie budú na trate Tatranských elektrických železníc (TEŽ) postupne pribúdať do konca tohto roka.



Ako ZSSK ďalej informovala, prvé dve modernizované električky radu 425.95 nesú názvy "Kriváň" a "Končistá". Premávať budú na trati Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica.



"Som rád, že sa nám podarilo tieto 23 rokov staré električky kvalitne zmodernizovať. Vysoké Tatry sú jedným z najnavštevovanejších slovenských miest, preto spolu s dodávateľom ŽOS Vrútky usilovne pracujeme na čo najrýchlejšej obnove a sprevádzkovaní všetkých električiek," povedal riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Ján Lukáč.



Modernizácia tatranských elektrických vozidiel vyrobených od roku 2000 zvyšuje podľa dopravcu bezpečnosť a pohodlie pri cestovaní. Mení sa v nich pôvodný riadiaci systém a celá trakčná časť vozidiel. V každom vozni budú cestujúci cestovať pohodlnejšie vďaka klimatizácii, novým sedadlám, wi-fi pripojeniu či USB a elektrickým zásuvkám. Do električiek zabudovali aj nový informačný systém s LCD displejmi a počítaním cestujúcich, nové označovače cestovných lístkov, modernizáciou prešli aj obloženia stien a batožinové police.



"Z technického pohľadu ide o rozsiahly projekt modernizácie nielen interiéru vozidiel, ale aj trakcie a regulácie výkonu s doplnením funkcionalít, ktoré pred modernizáciou vozidlá nemali," uviedol generálny riaditeľ ŽOS Vrútky Michal Vereš.



Polep modernizovaných električiek prezentuje názvy tatranských štítov - rovnako, ako je to pri hybridných jednotkách, tzv. elektrozubačkách, ktoré jazdia v Tatrách od roku 2021. ZSSK informovala, že pri výbere názvov pre zmodernizované jednotky pokračuje v nastavení konceptu súťaže na sociálnej sieti formou hlasovania v celkovo troch kolách.



Modernizácia 15 trojčlánkových ucelených elektrických jednotiek úzkeho rozchodu je eurofondovým projektom s celkovým objemom 30,495 milióna eur. Spolufinancovanie ZSSK je zhruba 362.000 eur.



Dopravca zároveň pripomenul cestujúcim, ktorých cieľom je Tatranská Lomnica, aby z kapacitných dôvodov - dočasne zníženého počtu prevádzkyschopných jednotiek, prednostne využívali priame spojenia z Popradu cez Studený Potok.