ZSSK: Na trati Levice - Veľké Kozmálovce sa rozšíria výlukové práce
Levice 10. septembra (TASR) - V úseku železničnej trate Levice - Veľké Kozmálovce budú od 13. septembra rozšírené výlukové práce. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá zároveň uviedla, že výluky si vyžiadajú aj zmeny v náhradnej autobusovej doprave.
Od soboty 13. septembra budú diaľkové vlakové spoje vedené náhradnou autobusovou dopravou v úseku Levice - Kozárovce a vlakové spoje regionálnej dopravy zasa v úseku Nová Baňa - Levice.
Tieto zmeny podľa ZSSK potrvajú predbežne do 9. decembra. „Súvisia s pokračujúcimi výlukovými prácami v úseku Levice - Veľké Kozmálovce, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér železničnej infraštruktúry,“ doplnila ZSSK, ktorá cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky vo vyhľadávači na www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.
