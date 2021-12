ZSSK: Najbližšie roky pribudnú na západné trate štyri vlakové jednotky

Bratislava 16. decembra (TASR) – Na železničné trate západného Slovenska pribudnú v najbližších dvoch rokoch štyri nové elektrické vlakové súpravy. Ide o šesťvozňové poschodové jednotky s kapacitou 611 miest na sedenie s dĺžkou 160 metrov. Budú jazdiť rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu (km/h). Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Jeden kus súpravy stojí vyše 19 miliónov eur, takže to bude stáť skoro 77 miliónov eur. Z toho takmer dva milióny hradí ZSSK, zvyšok je nenávratným finančným príspevkom z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu.



Vlakové súpravy dodá spoločnosť Stadler Polska, v stredu s ňou dopravca podpísal zmluvu. Nové jednotky budú premávať na vysoko frekventovaných tratiach: Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky a Bratislava – Kúty. Budú nasadzované aj na úseky Kúty - Břeclav a Trnava – Galanta. V prípade nepripravenosti trate železničného uzla Žilina budú tieto nové jednotky premávať aj v úseku Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica, a to kým sa neukončí rekonštrukcia uzla.



Ide o poschodové vlaky, ktoré môžu jazdiť rýchlosťou 160 km/h a každý vozeň má nízkopodlažné obojstranné nástupné priestory. Sú vybavené akustickým i vizuálnym systémom, Wi-Fi sieťou, kamerovým systémom a systémom počítania cestujúcich. Nové súpravy sú prispôsobené imobilným cestujúcim, sú klimatizované a obsahujú aj priestor na prepravu aspoň 15 bicyklov. Majú kapacitu 611 miest na sedenie, z toho 30 miest v prvej triede.



"Súčasťou dodávky bude aj certifikované školenie rušňovodičov, inštruktorov a zástupcov údržby a dodanie dokumentácie pre obsluhu a údržbu elektrických jednotiek," poznamenal dopravca.