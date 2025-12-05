< sekcia Ekonomika
ZSSK nasadila v úseku Kúty - Skalica namiesto vlakov autobusy
Dôvodom je nedostatok rušňovodičov.
Autor TASR
Kúty 5. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od piatka nasadila náhradnú autobusovú dopravu (NAD) za osobné vlaky v úseku Kúty - Skalica. Situácia je dočasná a riešená operatívne, dôvodom je nedostatok rušňovodičov, dotýka sa len vybraných spojov. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Ako uviedli Železnice Slovenskej republiky na sociálnej sieti, počnúc vlakom Os 2406 sú od piatka všetky vlaky až do odvolania nahradené NAD v danom úseku z dôvodu nedostatku rusňovodičov.
Baček zdôraznil, že situácia je spôsobená výpadkom rušňovodičov v Depe Bratislava. „Bolo potrebné presunúť kapacity na najvyužívanejšie trate. Rušňovodiči musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a oddychu, ktoré sú dôležité pre bezpečnú prevádzku,“ zhrnul.
Opäť spomenul aj to, že podstavy rušňovodičov od minulého roka klesli, zlepšenie očakávajú s novým grafikonom, súčasne sú vo výcviku noví rušňovodiči. Naďalej odporúča sledovať aktuálne informácie na oficiálnych komunikačných kanáloch dispečingu ZSSK.
