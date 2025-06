ZSSK navrhuje počas letných prázdnin dočasne obmedziť regionálne vlaky

Bratislava 5. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) požiadala Ministerstvo dopravy (MD) SR o dočasné obmedzenie regionálnych vlakov počas letných prázdnin, od 29. júna do 30. augusta 2025. Vlakový dopravca tak reaguje na očakávaný pokles dopytu po cestovaní, optimalizovať chce aj personálne a prevádzkové kapacity počas dovolenkového obdobia. ZSSK o tom informovala vo štvrtok.



„ZSSK požaduje súhlas so znížením počtu vlakov na 39 regionálnych linkách. Cestujúci budú mať aj naďalej zabezpečené základné spojenia v každom regióne a ostávajú zachované aj vybrané výletné spoje, ako napríklad z Prešova a Košíc smerujúce do Slovenského raja,“ uviedol dopravca.



ZSSK počas letných prázdnin očakáva nižšiu vyťaženosť regionálnych spojov, najmä na trasách využívaných na dochádzanie do škôl a zamestnania. V letných mesiacoch dopravca potrebuje zabezpečiť aj zákonné voľná pre rušňovodičov a vlakvedúcich. „Návrh redukcie pomáha zosúladiť personálne kapacity s prevádzkovými možnosťami,“ zdôvodnila ZSSK.



Opatrením chcú tiež predchádzať náhlym výpadkom spojov z dôvodu nedostatku zamestnancov. Priniesť tiež má podmienky na efektívnejšie plánovanie pravidelnej údržby a kontrol technického stavu vlakov či úsporu nákladov.



„Návrh nezahŕňa zrušenie žiadnej trate. Dopravná obslužnosť bude zachovaná vo všetkých regiónoch. Opatrenie je dočasné a po skončení sa prázdnin - od septembra 2025 - sa počíta s návratom k pôvodnému rozsahu dopravy,“ prízvukovala ZSSK.