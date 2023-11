Skráti sa vaša cesta? ZSSK informuje o novom grafikone

ZSSK: Nový grafikon zavádza skrátený čas jazdy medzi Zvolenom a Levicami



Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Bratislava 29. novembra (TASR) - Rýchlejšie vlakové spojenie medzi Košicami a Viedňou, zdvojnásobenie počtu vlakov na Kysuciach i lepšie prípoje má priniesť aktualizovaný grafikon vlakovej dopravy. Nový vlakový grafikon začne platiť od 10. decembra. Informoval o tom Dominik Drevický z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň s tým, že v novom cestovnom poriadku zohľadnili pripomienky samospráv i požiadavky cestujúcich.Nový grafikon prinesie zrýchlenie komerčnej linky z Viedne do Košíc a späť. Cesta vlakom IC 44 z Košíc do Viedne sa skráti o 32 minút, cesta tak po novom potrvá päť hodín a 50 minút. V opačnom smere, vlakom IC 45, sa cesta skráti o 46 minút. Z Viedne do Košíc sa tak cestujúci dostanú za päť hodín a 45 minút. Tieto vlaky už podľa ZSSK nebudú zastavovať v hlavnej stanici Bratislava, stáť budú v staniciach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava predmestie.ZSSK sľubuje tiež zlepšenie cestovania pre obyvateľov z Humenného. Po novom budú mať v Košiciach prípoje do Bratislavy, a to nielen na expresné vlaky, ale aj IC. Prípoje budú podľa ZSSK aj v opačnom smere. Z regionálnych expresov na IC vlaky budú mať cestujúci na prestup približne pol hodinu.IC vlaky budú podľa nového grafikonu zastavovať v Kysaku, Spišskej Novej Vsi, Poprade-Tatrách, Liptovskom Mikuláši, Žiline, Trnave a v novej zastávke Bratislava Vinohrady, okrem IC 44 a IC 45.Po novom bude posilnená aj linka Bratislava - Rajka o 12 vlakov. Od decembra ich tam podľa ZSSK bude denne jazdiť až 22 s tým, že v špičke v pracovné dni budú vlaky medzi bratislavskou Petržalkou a Rajkou jazdiť každú hodinu.Po ukončení výluky na trati Trnovec nad Váhom - Nové Zámky sa v novom grafikone skráti o deväť minút jazda regionálnych expresov medzi Bratislavou a Novými Zámkami.Cestujúci na Kysuciach sa v novom cestovnom poriadku dočkajú väčšieho počtu vlakov. ZSSK vráti priame osobné vlaky na trati Skalité - Žilina a zároveň sa predĺži ich trasa až do Liptovského Mikuláša. V dopravnej špičke budú vlaky jazdiť každých 30 minút, mimo špičky každú hodinu.Skrátený čas jazdy medzi Zvolenom a Levicami zavádza nový železničný grafikon v Banskobystrickom kraji, platný od 10. decembra. Zmenou budú i úpravy časových polôh vlakov do desať minút takmer na všetkých traťových úsekoch. TASR o tom v stredu informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.Pre dlhodobú výluku, ktorá bude v budúcom roku medzi Novou Baňou a Hronským Beňadikom, upravili čas odchodov a príchodov diaľkových vlakov z Bratislavy do Banskej Bystrice a späť. "," objasnil s tým, že po novom pôjdu tieto vlaky hodinu a 43 minút. Dodal, že posuny odchodov a príchodov regionálnych vlakov vyvolali zmeny vo vedení diaľkovej dopravy. "," spresnil. Vybrané vlaky totiž doteraz nezastavovali v Rudne nad Hronom a v Dolných Hámroch.Na trati medzi Zvolenom a Lučencom bude zmena základnej taktovej hodiny. Vlaky napríklad išli zo Zvolena po deviatej a po jedenástej, teraz pôjdu po desiatej a dvanástej. ZSSK uvádza, že je to pre lepšie previazanie s úsekom Lučenec a Jesenské. Pripomína, že ranný osobný vlak z Poltára posunú o 60 minút. "," vysvetlil Drevický. Podľa jeho slov osobný vlak bude z Fiľakova odchádzať o 22.24 h. "," ukončil.ZSSK v Banskobystrickom samosprávnom kraji zastavuje v 143 zastávkach a prevádzkuje dopravu na viac ako 580 kilometrov železničných tratí.