Nový vlakový grafikon zachováva najdôležitejšie spoje a prináša nové

Bratislava 5. decembra (TASR) – Nový vlakový grafikom zachováva všetky najdôležitejšie vlaky a prináša aj nové spojenia. Cestujúci sa naďalej odvezú vysokorýchlostnými vlakmi do Českej republiky, Rakúska aj Švajčiarska. Nové medzištátne rýchliky pribudnú do Poľska. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



V medzištátnej doprave bude aj naďalej premávať osem rýchlovlakov, a to dva vlaky Railjet xpress medzi Bratislavou a Zürichom, dva vlaky Railjet medzi Bratislavou a Prahou a štyri vlaky SuperCity Pendolino medzi Košicami a Prahou. Nové medzištátne rýchliky budú premávať na linke Žilina – Gdynia Glówna. Tie budú prevádzkované v komerčnom režime aj na základe silného dopytu z poľskej strany.



"Som hrdý na to, že po významných európskych metropolách, akými sú Praha, Viedeň, Budapešť či Zürich, sa nám podarilo s poľskou stranou rozbehnúť spoluprácu, aby si cestujúci mohli okrem Krakova a Varšavy vychutnať aj ďalšie pekné mesto Gdyňu," skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Spolupráca ZSSK s poľskou stranou okrem novej linky prináša aj rozšírenie vedenia vlakov na linke Poprad-Tatry – Muszyna. Po novom budú premávať aj v zimnej turistickej sezóne. Prináša tiež predĺženie trasy vlakov EuroCity (EC) na trati Budapest-Nyugati pu. – Bratislava – Warszawa Centralna – Terespol. Priamym vlakom EC sa tak budú môcť cestujúci dostať až na bieloruské hranice. Odtiaľ by mal mať vlak výhodné prípoje do alebo z Minska a Moskvy.



V dvoch nočných medzištátnych vlakoch na trase medzi Humenným a Prahou by mali na cestujúcich podľa hovorcu ZSSK po novom čakať vysoký komfort a špičkové služby. Zároveň bude na tratiach Humenné – Praha, Košice – Praha a Poprad-Tatry – Praha možná preprava automobilov a motocyklov. ZSSK tiež pripravuje projekt, v rámci ktorého by si cestujúci mohli prečítať dennú tlač nie v podobe printového výtlačku, ale na mobile či tablete. "Z tohto všetkého jasne vyplýva, že ZSSK sa postupne transformuje na osobného dopravcu 21. storočia, pre ktorého sú na prvom mieste zákazník, kvalitné služby a ekologickosť," tvrdí Hlubocký.



V rámci vnútroštátnej diaľkovej dopravy bude na linke Košice – Bratislava v nočných rýchlikoch k dispozícii nová služba autovlak. Na trati Košice – Poprad-Tatry/Žilina zasa ZSSK zavádza namiesto zrušených vlakov EuroNight (EN) dva nové vnútroštátne regionálne rýchliky (RR), ktoré budú počas letnej turistickej sezóny premávať denne na trati Košice – Poprad-Tatry – Žilina a mimo sezóny pôjdu v pracovné dni v úseku Košice – Poprad-Tatry ako regionálne expresy (REX).