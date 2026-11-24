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ZSSK obnoví expresy medzi Nitrou a stanicou Bratislava-Nové Mesto
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred prvou cestou podľa nového grafikonu skontrolovali časy odchodov a príchodov vlakov, možnosti prestupu a prípadnú náhradnú dopravu.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - V regionálnej železničnej doprave prinesie nový cestovný poriadok zmeny najmä v spojeniach využívaných na každodenné cestovanie do práce a škôl. Jednou z najvýznamnejších noviniek bude obnovenie priamych regionálnych expresov medzi Nitrou a stanicou Bratislava-Nové Mesto. Vlaky budú premávať v pravidelnom dvojhodinovom intervale bez potreby prestupu, informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Nový vlakový grafikon bude platiť od nedele 13. decembra.
„V okolí Bratislavy sa počas pracovných dní v dopravnej špičke obnoví 30-minútový interval osobných vlakov smerom do Trnavy a Galanty. Na Záhorí budú osobné vlaky medzi Bratislavou a Kútmi pre pokračujúce rekonštrukčné práce premávať každú hodinu,“ priblížil hovorca ZSSK Ján Baček. Na úsekoch Kúty - Brodské a Kúty - Skalica zostane náhradná autobusová doprava.
Na Považí sa rozšíri ponuka spojení vďaka hodinovému intervalu rýchlikov Považan až do Žiliny. V Žilinskom kraji sa zároveň počíta s obsluhou dvoch nových železničných zastávok - Martin-Sever a Žilina predmestie. Začatie zastavovania vlakov na zastávke Martin-Sever bude závisieť od jej uvedenia do prevádzky. Otvorenie zastávky si vyžiada aj úpravy časov osobných vlakov na trase Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky. Na Kysuciach a Liptove sa upravia niektoré večerné spojenia a nové vlaky pribudnú aj medzi Skalitým a Skalitým-Serafínovom.
„V Banskobystrickom kraji budú môcť cestujúci medzi Zvolenom a Banskou Bystricou využívať hodinový interval osobných vlakov doplnený diaľkovými rýchlikmi,“ uviedol hovorca.
Na východnom Slovensku pribudnú dva nové regionálne expresy medzi Košicami a Humenným. V rannej špičke do Humenného a popoludní do Košíc tak vznikne hodinový interval vlakových spojení. Úprava časov príchodov do Košíc podľa ZSSK zároveň zlepší možnosti prestupu na diaľkové expresy do Bratislavy. Pokračovať bude aj vlaková obsluha strategického parku Valaliky. V Prešovskom kraji začnú osobné vlaky opäť zastavovať na zrekonštruovanej zastávke Poprad-Spišská Sobota. V Tatrách zostáva zachovaná rozšírená ponuka spojení počas zimnej a letnej turistickej sezóny.
Nový cestovný poriadok zohľadňuje aj pokračujúcu modernizáciu železničnej infraštruktúry. „Hoci na vybraných trasách pribudnú nové spojenia alebo sa skrátia jazdné časy, na niektorých úsekoch bude naďalej potrebné počítať s obmedzeniami a náhradnou dopravou. Rekonštrukčné práce sa dotknú najmä tratí na Záhorí, úseku Vydrník - Poprad-Tatry a cezhraničného spojenia Púchov - Horní Lideč - Vsetín, kde sa predpokladá pokračovanie náhradnej dopravy do februára 2027,“ dodal Baček.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred prvou cestou podľa nového grafikonu skontrolovali časy odchodov a príchodov vlakov, možnosti prestupu a prípadnú náhradnú dopravu. Osobitnú pozornosť je vhodné venovať večerným spojeniam a trasám, na ktorých pokračujú rekonštrukčné práce.
„V okolí Bratislavy sa počas pracovných dní v dopravnej špičke obnoví 30-minútový interval osobných vlakov smerom do Trnavy a Galanty. Na Záhorí budú osobné vlaky medzi Bratislavou a Kútmi pre pokračujúce rekonštrukčné práce premávať každú hodinu,“ priblížil hovorca ZSSK Ján Baček. Na úsekoch Kúty - Brodské a Kúty - Skalica zostane náhradná autobusová doprava.
Na Považí sa rozšíri ponuka spojení vďaka hodinovému intervalu rýchlikov Považan až do Žiliny. V Žilinskom kraji sa zároveň počíta s obsluhou dvoch nových železničných zastávok - Martin-Sever a Žilina predmestie. Začatie zastavovania vlakov na zastávke Martin-Sever bude závisieť od jej uvedenia do prevádzky. Otvorenie zastávky si vyžiada aj úpravy časov osobných vlakov na trase Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky. Na Kysuciach a Liptove sa upravia niektoré večerné spojenia a nové vlaky pribudnú aj medzi Skalitým a Skalitým-Serafínovom.
„V Banskobystrickom kraji budú môcť cestujúci medzi Zvolenom a Banskou Bystricou využívať hodinový interval osobných vlakov doplnený diaľkovými rýchlikmi,“ uviedol hovorca.
Na východnom Slovensku pribudnú dva nové regionálne expresy medzi Košicami a Humenným. V rannej špičke do Humenného a popoludní do Košíc tak vznikne hodinový interval vlakových spojení. Úprava časov príchodov do Košíc podľa ZSSK zároveň zlepší možnosti prestupu na diaľkové expresy do Bratislavy. Pokračovať bude aj vlaková obsluha strategického parku Valaliky. V Prešovskom kraji začnú osobné vlaky opäť zastavovať na zrekonštruovanej zastávke Poprad-Spišská Sobota. V Tatrách zostáva zachovaná rozšírená ponuka spojení počas zimnej a letnej turistickej sezóny.
Nový cestovný poriadok zohľadňuje aj pokračujúcu modernizáciu železničnej infraštruktúry. „Hoci na vybraných trasách pribudnú nové spojenia alebo sa skrátia jazdné časy, na niektorých úsekoch bude naďalej potrebné počítať s obmedzeniami a náhradnou dopravou. Rekonštrukčné práce sa dotknú najmä tratí na Záhorí, úseku Vydrník - Poprad-Tatry a cezhraničného spojenia Púchov - Horní Lideč - Vsetín, kde sa predpokladá pokračovanie náhradnej dopravy do februára 2027,“ dodal Baček.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred prvou cestou podľa nového grafikonu skontrolovali časy odchodov a príchodov vlakov, možnosti prestupu a prípadnú náhradnú dopravu. Osobitnú pozornosť je vhodné venovať večerným spojeniam a trasám, na ktorých pokračujú rekonštrukčné práce.