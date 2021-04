ZSSK obnovuje prevádzku vybraných medzištátnych spojov

Bratislava 26. apríla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa s partnerskými dopravcami dohodla na postupnom obnovení prevádzky vybraných medzištátnych spojov. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Dôvodom je podľa neho zlepšujúca sa pandemická situácia na Slovensku aj v okolitých štátoch a očakávanie postupného zvyšovania dopytu po medzištátnej doprave.



Od 30. apríla bude podľa jeho slov obnovený spoj Ex Valašský expres (Púchov - Praha a späť) a spoj Ex Ostravan (Praha - Žilina a späť).



Od 1. mája podľa Kováča bude obnovené vedenie vlaku EN 476 Metropol (Budapest Keleti – Štúrovo – Bratislava hl. st. – Břeclav). Vlak bude zatiaľ radený len z vozňov relácie Budapest Keleti – Břeclav bez priamych vozňov do Berlína/Varšavy/Prahy.



Od 2. mája bude obnovené vedenie vlaku EN 477 Metropol (Břeclav – Bratislava hl. st. – Štúrovo – Budapest Keleti). Vlak bude zatiaľ radený len z vozňov relácie Břeclav – Budapest Keleti bez priamych vozňov z Berlína/Varšavy/Prahy.



Dodal, že ZSSK zároveň s partnerskými dopravcami intenzívne rokuje o zavedení ďalších medzištátnych vlakových spojov. Ich zavedenie bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. Všetky informácie sú pravidelne aktualizované na webe https://www.zssk.sk/koronavirus/.