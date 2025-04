ZSSK: Obsadenosť vlakov medzi Bratislavou a Splitom je už 44 %

Bratislava 30. apríla (TASR) - Obsadenosť všetkých vlakov medzi Bratislavou a chorvátskym mestom Split je už teraz na začiatku sezóny približne 44 %. Aktuálne má toto vlakové spojenie rezervovaných 13.377 cestujúcich z celkovej kapacity vyše 30.000 miest vo všetkých vlakoch, informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický. Tento rok pôjde vlak do/zo Splitu celkom 144-krát.



„Už prvý vlak tejto sezóny do Splitu je takmer vypredaný, čo potvrdzuje, že tento produkt si našiel svoje pevné miesto v dovolenkových plánoch mnohých ľudí,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Vlak bude premávať trikrát týždenne, a to v stredy, piatky a nedele zo Slovenska a vo štvrtky, soboty a pondelky späť zo Splitu. Sezóna potrvá až do 13. októbra 2025. Cestujúci majú na výber klimatizované lôžkové, ležadlové a kupé vozne druhej triedy. Novinkou je možnosť zvoliť si pri rezervácii lôžkového vozňa výlučne ženský alebo zmiešaný oddiel. Ceny lístkov v špeciálnej zľave sa začínajú od 35 eur, avšak sú dynamické a závisia od toho, v akom časovom predstihu si cestujúci lístok kupuje a aký je v daný termín záujem kupujúcich, doplnila ZSSK.