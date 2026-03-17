ZSSK obstaráva čierne skrinky do vlakov, pomôžu pri vyšetrovaní nehôd
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na modernizáciu bezpečnostných technológií vo vybraných železničných vozidlách. Dopravca plánuje vybaviť časť svojho vozidlového parku 29 rádiostanicami a 164 záznamovými zariadeniami - tzv. blackboxmi. Ako ZSSK v utorok informovala, predpokladaná hodnota zákazky je 9,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Projekt plánuje financovať z prostriedkov Európskej únie v Programe Slovensko 2021 až 2027.
„Záznamové systémy chránia nielen cestujúcich, ale aj rušňovodičov, pretože pri mimoriadnej udalosti umožňujú presne ukázať, čo sa na trati skutočne stalo. Podobné záznamové zariadenia sú bežnou súčasťou moderných železničných vozidiel v Európe a patria medzi štandardné bezpečnostné technológie v železničnej doprave,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Po podpise zmluvy s vybraným dodávateľom by mali byť nové systémy postupne inštalované do vybraných vozidiel do konca roka 2029. Projekt nadväzuje na prvú etapu modernizácie z roku 2021 a zároveň vychádza z opatrení Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda SR.
„Rádiostanice budú inštalované do vybraných motorových a riadiacich vozňov. Okrem komunikácie v systéme GSM-R dokážu pracovať aj v národných rádiových sieťach používaných manažérom železničnej infraštruktúry - Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR),“ priblížil hovorca. Zavádzanie systému GSM-R je zároveň požiadavkou na tratiach zaradených do transeurópskej dopravnej siete TEN-T a na tratiach s dispečerským riadením dopravy.
Záznamové zariadenia budú inštalované do vybraných rušňov, riadiacich vozňov a ucelených jednotiek. Blackbox zaznamenáva obraz z kamier na čele a zadnej časti vozidla, pri elektrických vozidlách aj obraz priestoru zberača trakčného vedenia. Súčasťou systému je aj záznam komunikácie rušňovodiča cez rádiostanice. „Súčasťou blackboxov je aj kamerový systém pre spätný pohľad, ktorý zvyšuje bezpečnosť v čase zatvárania dverí a výprave vlakov zo stanice. Tieto spätné kamery sú zobrazované na displejoch v kabínach rušňovodiča,“ podotkol Baček.
Získané údaje podľa ZSSK umožňujú presne rekonštruovať priebeh mimoriadnych udalostí, urýchľujú vyšetrovanie nehôd a poskytujú podklady na prijímanie preventívnych bezpečnostných opatrení. Objektívny záznam zároveň pomáha chrániť zamestnancov železnice aj cestujúcich tým, že umožňuje presne zdokumentovať priebeh udalosti.
Projekt je súčasťou širších opatrení ZSSK na modernizáciu technológií a systematické zvyšovanie bezpečnostných štandardov železničnej dopravy na Slovensku. Tieto zariadenia podľa dopravcu predstavujú ďalší dôležitý bezpečnostný prvok, ktorý pomôže posilniť ochranu cestujúcich, zamestnancov aj samotnej prevádzky.
