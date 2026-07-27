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ZSSK obstaráva zabezpečovací systém ETCS do 10 dieselových rušňov
ZSSK by mala po dokončení pripravovaných projektov disponovať spolu 178 vozidlami alebo vlakmi vybavenými systémom ETCS.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do desiatich dieselových rušňov radu 757. Ako v pondelok informovala, posilňuje tak ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy - technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku.
„Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Predpokladaná hodnota celého riešenia je zhruba 9,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Rozhodujúcim kritériom bude najnižšia celková cena spomedzi ponúk, ktoré splnia všetky podmienky.
Rušne budú vybavené systémom ETCS Level 2 v modernej konfigurácii Baseline 4. ZSSK plánuje financovanie zabezpečiť z Programu Slovensko, iných obdobných programov, zo štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných zdrojov. „Konkrétny pomer jednotlivých zdrojov bude závisieť od dostupnosti a schválenia financovania. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. septembra a predpokladané trvanie realizácie zákazky je 36 mesiacov,“ priblížil Baček.
Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová poznamenala, že rušňovodiči každý deň nesú veľkú zodpovednosť a počas služby musia presne vyhodnocovať množstvo informácií. „ETCS nie je náhradou za ich odbornosť, ale technickou oporou - ďalšou vrstvou, ktorá nepretržite dohliada na bezpečné podmienky jazdy a pri vzniku rizika dokáže zasiahnuť. Bezpečnosť staviame na spojení skúseného človeka, kvalitného výcviku, spoľahlivého vozidla a technológie, ktorá mu v rozhodujúcej chvíli pomôže,“ dodala šéfka dopravcu.
Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý vláda SR schválila 3. decembra 2025, prepája opatrenia v oblasti vozidiel, železničnej infraštruktúry, zabezpečovacích systémov, rádiovej komunikácie, výcviku zamestnancov a vyhodnocovania mimoriadnych udalostí.
„Bezpečnosť železničnej dopravy nemožno postaviť na jednom zariadení alebo jednom opatrení. Potrebujeme súčasne modernizovať vozidlá a trate, zlepšovať technické zabezpečenie a vytvárať kvalitné podmienky na prípravu ľudí,“ priblížila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková. „Vybavenie ďalších rušňov systémom ETCS je konkrétnym plnením akčného plánu a investíciou do technológie, ktorá dokáže aktívne predchádzať prekročeniu bezpečných podmienok jazdy,“ doplnila.
Rad 757 tvoria štvornápravové diesel-elektrické rušne určené na vedenie osobných vlakov. Vznikli komplexnou modernizáciou starších rušňov radu 750. Dieselové rušne sú potrebné najmä na tratiach, ktoré nie sú elektrifikované, prípadne na linkách kombinujúcich elektrifikované a neelektrifikované úseky. Medzi typické výkony rušňov radu 757 patria rýchliky Ponitran medzi Bratislavou - Novým Mestom a Prievidzou a Gemeran medzi Zvolenom a Košicami.
ZSSK by mala po dokončení pripravovaných projektov disponovať spolu 178 vozidlami alebo vlakmi vybavenými systémom ETCS. Postupne zavádza kamery v kabínach rušňovodičov, ktoré majú pomôcť pri objektívnom vyhodnocovaní udalostí a nastavovaní preventívnych opatrení. V júli vyhlásila aj verejnú súťaž na dodanie 12 trenažérov, ktoré umožnia budúcim aj skúseným rušňovodičom precvičovať bežné, mimoriadne a stresové situácie mimo reálnej prevádzky. Pripravuje aj inštaláciu 164 palubných záznamových zariadení BlackBox do vybraných rušňov, riadiacich vozňov a vlakových jednotiek.
„Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Predpokladaná hodnota celého riešenia je zhruba 9,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Rozhodujúcim kritériom bude najnižšia celková cena spomedzi ponúk, ktoré splnia všetky podmienky.
Rušne budú vybavené systémom ETCS Level 2 v modernej konfigurácii Baseline 4. ZSSK plánuje financovanie zabezpečiť z Programu Slovensko, iných obdobných programov, zo štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných zdrojov. „Konkrétny pomer jednotlivých zdrojov bude závisieť od dostupnosti a schválenia financovania. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. septembra a predpokladané trvanie realizácie zákazky je 36 mesiacov,“ priblížil Baček.
Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová poznamenala, že rušňovodiči každý deň nesú veľkú zodpovednosť a počas služby musia presne vyhodnocovať množstvo informácií. „ETCS nie je náhradou za ich odbornosť, ale technickou oporou - ďalšou vrstvou, ktorá nepretržite dohliada na bezpečné podmienky jazdy a pri vzniku rizika dokáže zasiahnuť. Bezpečnosť staviame na spojení skúseného človeka, kvalitného výcviku, spoľahlivého vozidla a technológie, ktorá mu v rozhodujúcej chvíli pomôže,“ dodala šéfka dopravcu.
Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý vláda SR schválila 3. decembra 2025, prepája opatrenia v oblasti vozidiel, železničnej infraštruktúry, zabezpečovacích systémov, rádiovej komunikácie, výcviku zamestnancov a vyhodnocovania mimoriadnych udalostí.
„Bezpečnosť železničnej dopravy nemožno postaviť na jednom zariadení alebo jednom opatrení. Potrebujeme súčasne modernizovať vozidlá a trate, zlepšovať technické zabezpečenie a vytvárať kvalitné podmienky na prípravu ľudí,“ priblížila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková. „Vybavenie ďalších rušňov systémom ETCS je konkrétnym plnením akčného plánu a investíciou do technológie, ktorá dokáže aktívne predchádzať prekročeniu bezpečných podmienok jazdy,“ doplnila.
Rad 757 tvoria štvornápravové diesel-elektrické rušne určené na vedenie osobných vlakov. Vznikli komplexnou modernizáciou starších rušňov radu 750. Dieselové rušne sú potrebné najmä na tratiach, ktoré nie sú elektrifikované, prípadne na linkách kombinujúcich elektrifikované a neelektrifikované úseky. Medzi typické výkony rušňov radu 757 patria rýchliky Ponitran medzi Bratislavou - Novým Mestom a Prievidzou a Gemeran medzi Zvolenom a Košicami.
ZSSK by mala po dokončení pripravovaných projektov disponovať spolu 178 vozidlami alebo vlakmi vybavenými systémom ETCS. Postupne zavádza kamery v kabínach rušňovodičov, ktoré majú pomôcť pri objektívnom vyhodnocovaní udalostí a nastavovaní preventívnych opatrení. V júli vyhlásila aj verejnú súťaž na dodanie 12 trenažérov, ktoré umožnia budúcim aj skúseným rušňovodičom precvičovať bežné, mimoriadne a stresové situácie mimo reálnej prevádzky. Pripravuje aj inštaláciu 164 palubných záznamových zariadení BlackBox do vybraných rušňov, riadiacich vozňov a vlakových jednotiek.