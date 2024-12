Od 15. decembra začne platiť nový grafikon vlakovej dopravy

Bratislava 9. decembra (TASR) - Hodinový takt vlakov na trase medzi Bratislavou a Košicami, nová priama linka medzi hlavným mestom a Nitrou či posilnené spojenie do Prahy, aj to prinesie nový grafikon vlakovej dopravy 2024/2025, ktorý začne platiť od 15. decembra. V pondelok o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.



"Od 15. decembra bude denne až o viac ako 70 nových spojov, čím sa zvýši ponuka na približne 1800 vlakov denne. Nový grafikon je výsledkom intenzívnych rokovaní s Ministerstvom dopravy SR, Železnicami Slovenskej republiky, pričom zohľadňuje pripomienky samospráv aj cestujúcich. Snažili sme sa vytvoriť grafikon, ktorý je praktický, efektívny a zároveň šetrný k životnému prostrediu. Pre nás v ZSSK to znamená nielen optimalizáciu trás a prípojov, ale aj zabezpečenie pohodlného a spoľahlivého cestovania. Veríme, že tieto zmeny pocítia naši cestujúci vo forme kratších jázd a lepšej nadväznosti spojov," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Novinkou je celodenný hodinový takt vlakov na trase medzi Bratislavou a Košicami. Na trase pribudne desať diaľkových vlakov, z toho štyri budú zrýchlené. Podľa ZSSK zrýchlené spoje zvládnu trasu medzi západom a východom Slovenska pod päť hodín a budú povinne miestenkové.



S novým grafikonom pribudne aj priama linka medzi hlavným mestom a Nitrou. Na trase bude denne premávať 18 vlakov, ktoré budú stáť aj v Hlohovci, Trnave a Pezinku. Na južnej trase medzi Košicami, Lučencom a Zvolenom zavádza ZSSK dvojhodinový takt a posilní aj spoje z Prievidze do Bratislavy.



Na linke Bratislava - Praha pribudnú dva nové EuroCity vlaky, a to ranný a nočný. ZSSK tiež pripomenula, že po ukončení výluky v Marcheggu pribudne 12 nových spojení aj na linke Bratislava - Viedeň. ZSSK v novom grafikone zabezpečila aj lepšie prepojenie Slovenska s Ukrajinou.



Hodinové spoje budú medzi Banskou Bystricou a Zvolenom premávať aj cez víkend. Košice budú mať lepšie prepojenie s Prešovom, Popradom či Lipanmi. ZSSK rozšíri aj spojenia do Slovenského raja, vlaky medzi Banskou Bystricou a Margecanmi budú premávať počas zimnej aj letnej sezóny každý deň. Pribudne tiež priame spojenie Trnavy s Kútmi bez prestupu v Senici. Viac vlakov bude jazdiť aj medzi Žilinou a Trenčínom či Liptovským Mikulášom a Vrútkami.



Cestujúci však musia stále počítať s viacerými výlukami na tratiach. Tie sú aj naďalej medzi Bratislavou a Marcheggom, na trase Žilina - Rajec, Nová Baňa - Hronský Beňadik či Bánovce nad Ondavou - Humenné. Ide o modernizáciu tratí, ktoré uskutočňujú Železnice SR.