ZSSK od 9. júna obnoví prevádzku 93 vlakových spojení s Českom

Bratislava 4. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od 9. júna obnovuje dennú medzištátnu diaľkovú a regionálnu prepravu na všetkých hraničných priechodoch s Českou republikou. V diaľkovej preprave začne od budúceho utorka jazdiť 48 vlakov a v regionálnej medzištátnej preprave to bude 45 vlakov denne.



"Aj v týchto chvíľach intenzívne komunikujeme s našimi partnermi v Českej republike, aby sme zosúladili a pripravili nasadenie našej techniky a zabezpečili zmysluplné obehy nášho vozového parku," potvrdzuje hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Ako ďalej vysvetlil, v porovnaní s inými dopravcami ide u tých národných o náročnejšiu logistickú operáciu, keďže viaceré ich vozidlá v súčasnosti jazdia inde a podobne sú aj mnohí zamestnanci rozdelení do iných služieb. Presný cestovný poriadok by mal byť známy v piatok. Predaj lístkov na tieto spojenia zrejme finálne doladíme až v priebehu víkendu, dodal Kováč.



Do Rakúska, Maďarska, Poľska a na Ukrajinu ešte vlaková doprava nie je povolená.



V priebehu júna však národný dopravca vráti na koľaje aspoň niektoré vlaky InterCity a takisto obnoví radenie reštauračných vozňov na ich zvyčajných diaľkových trasách. Od júla by mali začať pomaly pribúdať aj autovlaky.