ZSSK: Od marca sa zlepšia prípoje na IC vlaky z Kysaku

Bratislava 23. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozornila na niekoľko zmien v cestovnom poriadku od marca. Týkajú sa zabezpečenia prípojov z Kysaku na vlaky InterCity (IC), ale aj zmien pri výluke do Viedne či spustenia ďalšej fázy elektrifikácie v úseku Bánovce nad Ondavou - Humenné. V piatok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Prvá pravidelná zmena cestovného poriadku ZSSK vstúpi do platnosti v nedeľu 3. marca 2024. Pre obyvateľov Prešova a okolia prinesie výrazné zlepšenie prípojov na vlaky IC. Osobné vlaky na linke Košice - Prešov budú zabezpečovať v stanici Kysak počas dňa prípoje na všetky IC vlaky," priblížil Drevický s tým, že na prestup z IC vlaku na osobný vlak do Prešova budú mať cestujúci štyri minúty, v opačnom smere päť minút.



Železničný dopravca upozornil aj na rekonštrukciu a elektrifikáciu trate v úseku medzi bratislavskou Devínskou Novou Vsou a rakúskym Marcheggom, ktorú zabezpečujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Pre výlukové práce nebudú od 4. marca premávať medzištátne vlaky REX v úseku Bratislava hl. st. - Marchegg - Wien Hbf. Do Marcheggu bude premávať náhradná autobusová doprava.



Drevický spresnil, že alternatívou cestovania do Viedne bude linka REX z bratislavskej Petržalky cez Kittsee do Viedne. "Medzi hlavnou a petržalskou stanicou môžu cestujúci s cestovným lístkom do/z Rakúska využiť linku mestskej hromadnej dopravy (MHD) číslo 93 a N 93. Pri prípadnej kontrole lístkov revízorom stačí predložiť cestovný doklad na vlak," doplnil Drevický.



Od nedele 3. marca prejde do ďalšej fázy aj elektrifikácia úseku Bánovce nad Ondavou - Humenné. Až do ukončenia výlukových prác bude pozastavená vlaková doprava v úseku Michalovce - Strážske a predĺžená trasa náhradnej autobusovej dopravy (NAD).



"Autobusy NAD budú po novom jazdiť v úseku Michalovce - Stakčín a Michalovce - Medzilaborce mesto. Nahradené NAD budú aj vlaky na trati Prešov - Strážske v úseku Nižný Hrabovec - Humenné," priblížil Drevický. Ako dodal, elektrifikácia sa dotkne aj nočných rýchlikov z Humenného do Bratislavy a opačne, a tiež vlakov EuroNight z Humenného do Prahy a späť, ktoré pôjdu len po a z Michaloviec.