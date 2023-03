ZSSK: Od nedele dôjde k zmenám vo vlakovej doprave

Bratislava 1. marca (TASR) - Od nedele (5. 3.) vstúpi do platnosti pravidelná prvá zmena cestovného poriadku 2022/2023. Na Horehroní sa má zlepšiť nadväznosť autobusov a vlakov. V stredu o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. Dopravca pripravil aj ďalšie zmeny.



Z obcí hornej Nitry a Nitry do Bratislavy a pre spoje z Banskej Bystrice do Zvolena a späť má byť lepšia doprava. Vlaky na trati Bratislava - Nové Mesto - Prievidza budú zastavovať aj v stanici Partizánske zastávka, Veľké Bielice a Žabokreky nad Nitrou. Rýchlostný vlak bude v úseku Topoľčany - Prievidza zastavovať tak ako osobné vlaky.



Zmenia sa aj príchody a odchody všetkých vlakov na trati Prievidza - Topoľčany v intervale do piatich minút. ZSSK zaviedla nový vlak Urpín, ktorý bude premávať denne z Banskej Bystrice do Zvolena. Opačným smerom bude vedený počas nedieľ a vybraných dátumov.



Na trati Margecany - Banská Bystrica v úseku Brezno - Červená skala - Nálepkovo dôjde k časovým posunom z dôvodu lepšej prípojovosti na prímestskú autobusovú dopravu. Na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno budú vybraté vlaky kategórie REX zastavovať aj v stanici Podunajské Biskupice.



Na trati Žilina - Poprad dôjde k predĺženiu trasy osobného vlaku, ktorý bude počas dní školského vyučovania premávať až do Liptovského Hrádku s príchodom o 6.31 h.