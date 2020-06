ZSSK od pondelka obnovuje medzištátnu dopravu s Rakúskom

Bratislava 11. júna (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa po Českej republike od pondelka (15. 6.) v plnom rozsahu aj medzištátnu dopravu s Rakúskom. Koná tak na základe postupného uvoľňovania opatrení. Na obnovenie spojenia nadväzuje tiež opätovné zavedenie jedného páru vlakov InterCity (IC) vedených v komerčnom režime do alebo z Viedne. Obnovenie medzištátnej dopravy s ostatnými štátmi, ktoré susedia so Slovenskom, sa predpokladá na konci júna a začiatkom júla.



Ako priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč, od pondelka bude premávať IC vlak štartujúci z Košíc o 7.11 h smerom do Bratislavy, ktorý má plánovaný príchod do Viedne o 13.21 h. V opačnom smere bude jazdiť IC vlak s odchodom z Viedne o 14.42 h, ktorý by mal prísť do Košíc o 20.42 h. Rovnako bude premávať aj Railjet xpress z Zürichu cez Viedeň až do Bratislavy. Obnovené budú zároveň všetky vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka – Kittsee – Viedeň a tiež na linke Bratislava – Marchegg – Viedeň. Od utorka 16. júna premáva aj Railjet xpress z Bratislavy, ktorý smeruje cez Viedeň až do Zürichu.



Nový priamy spoj bude od soboty 20. júna jazdiť z Bratislavy do rakúskych Álp. Nový pár vlakov na trase z Bratislavy cez Viedeň a Semmering do Mürzzuschlagu bude odchádzať zo železničnej stanice Bratislava Petržalka celoročne počas víkendov o 6.11 h s príchodom do Mürzzuschlagu o 9.09 h. V opačnom smere bude spoj štartovať z Mürzzuschlagu o 16.46 h, doraziť do Bratislavy by mal o 19.44 h. "Toto spojenie bude v lete atraktívne najmä pre vyznávačov vysokohorskej turistiky a v zime pre lyžiarov, vzhľadom na blízkosť lyžiarskych stredísk Stuhleck a Hirschenkogel," priblížil Kováč.



Obnovenie verejnej osobnej medzištátnej vlakovej dopravy medzi Slovenskom a Maďarskom predpokladá ZSSK vzhľadom na rozhodnutie maďarských štátnych autorít k 1. júlu. Doprava by mala byť k tomuto dátumu obnovená na všetkých troch hraničných priechodoch s osobnou dopravou (Rusovce – Rajka, Štúrovo – Szob, Čaňa – Hidasnémeti).



ZSSK v prípade verejnej osobnej medzištátnej dopravy s Poľskom predpokladá jej obnovenie k 22. júnu. Doprava by mala byť k tomuto dátumu obnovená na všetkých troch hraničných priechodoch s osobnou dopravou (Skalité – Zwardoň, Plaveč – Muszyna, Medzilaborce – Lupków).



Medzištátna osobná doprava medzi Slovenskom a Ukrajinou bude vzhľadom na stále pretrvávajúce karanténne opatrenia v plnom rozsahu obnovená až po zrušení karanténnych a ďalších opatrení na obidvoch stranách hranice. ZSSK predbežne predpokladá, že by sa tak malo stať k 1. júlu.