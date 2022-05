ZSSK: Od pondelka sa mimoriadne zmení grafikon pre šetrenie nákladov

Bratislava 11. mája (TASR) – Od pondelka (16. 5.) vstúpi do platnosti mimoriadna zmena grafikonu vlakovej dopravy na základe objednávky Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Vyplýva z potreby šetrenia nákladov v rámci plánu dopravnej obslužnosti. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Mimoriadna zmena grafikonu vlakovej dopravy 2021/2022 potrvá do 10. decembra. Dotkne sa dvoch rýchlikov. Zrušený bude regionálny rýchlik, ktorý štartoval zo Žiliny o 4.11 h a do Košíc mal príchod o 7.41 h. Rovnako bude zrušený aj rýchlik v opačnom smere, ktorý vyrážal z Košíc o 20.32 h a do Žiliny prichádzal o 23.55 h.



Rýchliky v úseku Poprad - Košice a späť nahradia regionálne expresy. Vlak s odchodom z Popradu-Tatier o 6.23 h a príchodom do Košíc o 7.41 pôjde v pracovné dni a sobotu. Vedený bude v trase zrušeného vlaku len v úseku Poprad – Košice. Regionálny expres, ktorý má z Košíc vyrážať o 20.32 h a do Popradu-Tatier má príchod o 21.52 h, tiež pôjde v pracovné dni a sobotu, vedený bude v trase zrušeného vlaku len v úseku Košice – Poprad.