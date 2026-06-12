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ZSSK od začiatku roka ubudla stovka zamestnancov vrátane rušňovodičov
Profesia rušňovodiča patrí medzi najnáročnejšie a najzodpovednejšie v doprave.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má po začatí organizačných zmien aktuálne celkovo 5097 zamestnancov, pričom ich počet klesol zhruba o sto od začiatku tohto roka z približne 5200. Osobný vlakový dopravca pre TASR potvrdil, že zároveň zamestnáva 1232 rušňovodičov, ktorí denne zabezpečujú prevádzku v priemere 1800 vlakov po celom Slovensku. V súčasnosti neeviduje zvýšené odchody rušňovodičov nad mieru bežnej fluktuácie, pričom dôvody odchodov sú rôzne.
„V roku 2026 spoločnosť pristúpila k organizačným zmenám, ktoré súvisia najmä s rozvojom digitálnych predajných kanálov, zmenami v predaji cestovných dokladov a potrebou prispôsobovať organizáciu práce aktuálnym potrebám spoločnosti,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Počet zrušených pracovných miest podľa neho predstavuje nízke jednotky percent z celkového počtu zamestnancov ZSSK a týka sa najmä vybraných administratívnych, podporných a predajných pozícií.
„Súčasťou prirodzeného vývoja počtu zamestnancov sú aj odchody do dôchodku, ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancov či bežná fluktuácia. ZSSK zároveň poskytuje dotknutým zamestnancom podporu prostredníctvom programu Outplacement, ktorý pomáha pri uplatnení sa na trhu práce,“ vysvetlil hovorca.
Tieto zmeny podľa dopravcu nemajú vplyv na rozsah vlakovej dopravy ani na zabezpečenie prevádzkových profesií. Naďalej pokračujú v nábore zamestnancov na pozície nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky, hlavne rušňovodičov.
„Cieľom prijímaných opatrení je udržať finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť fungovania spoločnosti v prostredí konsolidácie verejných financií a postupnej liberalizácie osobnej železničnej dopravy, kde bude rozhodujúca efektívnosť, nákladová disciplína a kvalita služieb,“ priblížil Baček.
Profesia rušňovodiča patrí medzi najnáročnejšie a najzodpovednejšie v doprave. Podobne ako v celej Európe aj na Slovensku čelí výzvam spojeným s generačnou obmenou, konkurenciou na trhu práce a rastúcimi nárokmi na bezpečnosť a prevádzku.
„Aj preto ZSSK dlhodobo investuje do náboru, vzdelávania a stabilizácie tejto profesie. Aktuálne je v príprave 134 budúcich rušňovodičov, ktorí budú postupne dopĺňať potrebné kapacity. Zároveň priebežne otvárame ďalšie kurzy a oslovujeme nových záujemcov o túto profesiu, keďže odborná príprava rušňovodiča trvá takmer dva roky,“ ozrejmil hovorca.
Spoločnosť spustila projekt Rovnováha, ktorý sa zameriava na odbornú analýzu systému práce, organizácie služieb, pracovnej záťaže, oddychu a vzťahu medzi plánovanou a reálnou prevádzkou. „Jeho cieľom je hľadať rovnováhu medzi bezpečnosťou a výkonom, medzi pracovnou záťažou a oddychom a medzi požiadavkami prevádzky a ľudskými možnosťami,“ opísal Baček. Výsledky projektu podľa neho postupne pretavujú do konkrétnych opatrení na zlepšenie pracovných podmienok a organizácie práce, ktoré priebežne komunikujú so zamestnancami,
Dočasné úpravy vybraných vlakov v úseku Bratislava - Galanta a späť prijala ZSSK s cieľom stabilizovať prevádzku a znížiť vplyv na cestujúcich aj zamestnancov. Situáciu priebežne vyhodnocuje a nastavuje opatrenia tak, aby bolo možné zabezpečiť čo najspoľahlivejšiu dopravu v rámci dostupných personálnych kapacít.
„ZSSK v priebehu roka prijíma rôzne prevádzkové opatrenia podľa aktuálnej situácie v doprave, personálnych kapacít, výluk, sezónnosti či prevádzkových obmedzení. Vždy ide o riešenia, ktorých cieľom je minimalizovať dosah na cestujúcich a udržať prevádzku čo najstabilnejšiu,“ poznamenal Baček.
Železničná doprava je personálne aj prevádzkovo náročný systém, preto ZSSK priebežne prijíma opatrenia, ktoré umožňujú zachovať čo najspoľahlivejšiu prevádzku pri dodržaní všetkých bezpečnostných a pracovnoprávnych požiadaviek.
„V roku 2026 spoločnosť pristúpila k organizačným zmenám, ktoré súvisia najmä s rozvojom digitálnych predajných kanálov, zmenami v predaji cestovných dokladov a potrebou prispôsobovať organizáciu práce aktuálnym potrebám spoločnosti,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Počet zrušených pracovných miest podľa neho predstavuje nízke jednotky percent z celkového počtu zamestnancov ZSSK a týka sa najmä vybraných administratívnych, podporných a predajných pozícií.
„Súčasťou prirodzeného vývoja počtu zamestnancov sú aj odchody do dôchodku, ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancov či bežná fluktuácia. ZSSK zároveň poskytuje dotknutým zamestnancom podporu prostredníctvom programu Outplacement, ktorý pomáha pri uplatnení sa na trhu práce,“ vysvetlil hovorca.
Tieto zmeny podľa dopravcu nemajú vplyv na rozsah vlakovej dopravy ani na zabezpečenie prevádzkových profesií. Naďalej pokračujú v nábore zamestnancov na pozície nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky, hlavne rušňovodičov.
„Cieľom prijímaných opatrení je udržať finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť fungovania spoločnosti v prostredí konsolidácie verejných financií a postupnej liberalizácie osobnej železničnej dopravy, kde bude rozhodujúca efektívnosť, nákladová disciplína a kvalita služieb,“ priblížil Baček.
Profesia rušňovodiča patrí medzi najnáročnejšie a najzodpovednejšie v doprave. Podobne ako v celej Európe aj na Slovensku čelí výzvam spojeným s generačnou obmenou, konkurenciou na trhu práce a rastúcimi nárokmi na bezpečnosť a prevádzku.
„Aj preto ZSSK dlhodobo investuje do náboru, vzdelávania a stabilizácie tejto profesie. Aktuálne je v príprave 134 budúcich rušňovodičov, ktorí budú postupne dopĺňať potrebné kapacity. Zároveň priebežne otvárame ďalšie kurzy a oslovujeme nových záujemcov o túto profesiu, keďže odborná príprava rušňovodiča trvá takmer dva roky,“ ozrejmil hovorca.
Spoločnosť spustila projekt Rovnováha, ktorý sa zameriava na odbornú analýzu systému práce, organizácie služieb, pracovnej záťaže, oddychu a vzťahu medzi plánovanou a reálnou prevádzkou. „Jeho cieľom je hľadať rovnováhu medzi bezpečnosťou a výkonom, medzi pracovnou záťažou a oddychom a medzi požiadavkami prevádzky a ľudskými možnosťami,“ opísal Baček. Výsledky projektu podľa neho postupne pretavujú do konkrétnych opatrení na zlepšenie pracovných podmienok a organizácie práce, ktoré priebežne komunikujú so zamestnancami,
Dočasné úpravy vybraných vlakov v úseku Bratislava - Galanta a späť prijala ZSSK s cieľom stabilizovať prevádzku a znížiť vplyv na cestujúcich aj zamestnancov. Situáciu priebežne vyhodnocuje a nastavuje opatrenia tak, aby bolo možné zabezpečiť čo najspoľahlivejšiu dopravu v rámci dostupných personálnych kapacít.
„ZSSK v priebehu roka prijíma rôzne prevádzkové opatrenia podľa aktuálnej situácie v doprave, personálnych kapacít, výluk, sezónnosti či prevádzkových obmedzení. Vždy ide o riešenia, ktorých cieľom je minimalizovať dosah na cestujúcich a udržať prevádzku čo najstabilnejšiu,“ poznamenal Baček.
Železničná doprava je personálne aj prevádzkovo náročný systém, preto ZSSK priebežne prijíma opatrenia, ktoré umožňujú zachovať čo najspoľahlivejšiu prevádzku pri dodržaní všetkých bezpečnostných a pracovnoprávnych požiadaviek.