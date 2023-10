ZSSK: Odklon osobných vlakov z Trnavy na stanicu Nové Mesto sa končí

Bratislava 4. októbra (TASR) - Odklon osobných vlakov z Trnavy na bratislavskú stanicu Nové Mesto sa od štvrtka (5. 10.) končí. Všetky vlaky z Trnavy tak budú premávať na hlavnú stanicu v Bratislave ako pred výlukou. Pokračujúca rekonštrukcia nástupíšť v stanici Bratislava-Vinohrady sa dotkne vlakov v smere na Nové Zámky. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Priblížil, že obnova stanice Bratislava-Vinohrady plynule pokračuje rekonštrukciou nástupíšť č. 1 a č. 2, ktorá však neovplyvní trasy vlakov na linke S60/R60 Nové Zámky/Galanta - Bratislava, všetky vlaky budú začínať a končiť v stanici Bratislava hlavná stanica. Avšak diaľkové vlaky kategórie EC (okrem EC 282 a EC 283) a EN budú odklonené cez stanicu Bratislava východ, čo môže spôsobiť ich meškanie do desiatich minút, doplnil.



Rekonštrukcia nástupíšť má trvať do 9. decembra, cestujúcim však bude vždy k dispozícii niektoré z nástupíšť 1 alebo 2. Okrem rekonštrukcie nástupíšť bude prebiehať aj úprava niektorých traťových koľají v úseku z bratislavskej hlavnej stanice na Vinohrady, čo si môže vyžiadať meškanie vlakov prechádzajúcich týmto úsekom (vlaky smer Nové Zámky) od piatich do 15 minút.



Nástupištia č. 3 a č. 4 v stanici Bratislava-Vinohrady, ako aj železničný zvršok v úseku Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Vinohrady sú už zrekonštruované a dostupnejšie aj pre slabozrakých a nevidiacich. Rekonštrukcia trate podľa Kováča umožnila odstrániť viaceré obmedzenia rýchlosti z dôvodu zlého stavu koľají. Ukončením prvej etapy výluky v stanici dôjde aj k eliminácii meškaní nielen pre regionálne, ale aj pre diaľkové vlaky.