ZSSK odmietla informácie o stiahnutí moderných vlakov z východu

Bratislava 18. decembra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa ohradila voči tvrdeniam, podľa ktorých stiahla z východného Slovenska všetky moderné vlaky. Podľa spoločnosti nie je pravda ani to, že by prvé moderné vlaky mali prísť na územie Prešovského či Košického samosprávneho kraja až v roku 2023. ZSSK tak v piatok reagovala na medializované informácie, že začiatkom prevádzky vlakov ZSSK a ÖBB na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno prišlo k zhoršeniu vlakov pod Tatrami.



"Pravda je, že na východnom Slovensku jazdí 55 % vlakov vyrobených alebo modernizovaných po roku 2000, z toho 30 % vlakov bolo vyrobených alebo modernizovaných po roku 2010," uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. Prvé vlaky z nových súťaží podľa neho prídu na východné Slovensko v roku 2021, pričom do Tatier už v januári budúceho roka a na ostatné trate od roka 2022.



Kováč spresnil, že vlaky vyrobené v roku 2004, ktoré spoločnosť presunula na trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, nahradili pod Tatrami dieselové jednotky 813.1, prezývané "Mravce", ktoré sú nízkopodlažné, s bezbariérovým WC, vybavené wi-fi a klimatizáciou a boli vyrobené v rokoch 2017 – 2018.



Z trate Lipany – Čierna nad Tisou boli dva vlaky 671 presunuté do Žiliny, kde ich podľa hovorcu ZSSK potrebuje, lebo rekonštrukciou žilinského uzla sa dočasne menia potreby osobnej prepravy v tomto regióne. "Recipročne boli ako náhrada za ne presunuté na východ dve vlakové súpravy modernizované v rokoch 2010 – 2015 (desať vozňov), pričom všetky tieto vozne sú po modernizácii, sú klimatizované, majú elektrické zásuvky, stojany na bicykle či WC s uzatvoreným odpadovým systémom. V každej súprave je aspoň jeden vozeň s informačným systémom a wi-fi pripojením na internet," dodal Kováč.



Problémy má ZSSK na východnom Slovensku na trati Bardejov – Prešov, kde je koľajový zvršok v zlom stave a poškodzuje nové jednotky. Z tohto dôvodu sú tam prednostne nasadzované staršie vozidlá. Tento problém riešia Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Najmenej nových vlakov má spoločnosť na trati Košice – Lipany, a preto tam od budúceho roka začnú prichádzať nové vozne.