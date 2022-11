ZSSK: Ohlásený štrajk preruší vlakovú dopravu v Rakúsku na celý deň

Bratislava 25. novembra (TASR) – Štrajk zamestnancov rakúskeho dopravcu ÖBB sa plánuje na pondelok (28. 11.) na 24 hodín. Vlaková doprava v Rakúsku by tak mala byť na tento deň úplne pozastavená. Upozornil na to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



"V dôsledku tejto mimoriadnosti cestovanie vlakovou dopravou do Rakúska nebude možné, pretože vlaky v celom Rakúsku nebudú prevádzkované," zdôraznil Kováč.



Zároveň dodal, že pred, počas aj po možnom štrajku bude dochádzať k výrazným obmedzeniam, odriekaniam a meškaniam vlakov. Rovnako aj po štrajku môžu byť vlaky zmeškané, prípadne odrieknuté, až kým nepríde k nábehu na riadnu pravidelnú prevádzku. Taktiež podľa hovorcu ZSSK môžu vznikať nepravidelnosti v prevádzke priamych vozňov na sieti ÖBB, ktoré môžu mať vplyv aj na zahraničných železničných dopravcov.