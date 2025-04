ZSSK plánuje integrovať nové štátne aplikácie do svojho systému

Košice 15. apríla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje postupne integrovať nové aplikácie ako eIdentita a eDoklady do svojho systému. Cestujúci by tak prostredníctvom mobilného zariadenia mohli napríklad preukázať svoj vek, nárok na zľavy či potvrdiť svoju identitu bez nutnosti fyzického predloženia dokladu. TASR o tom informoval hovorca ZZSK Dominik Drevický s tým, že zavádzanie digitálnej identity a elektronických dokladov do praxe v osobnej železničnej doprave je cieľom memoranda o spolupráci, ktoré podpísala ZSSK a Ministerstvo vnútra (MV) SR.



„Pre nás je dôležité, aby boli naše služby moderné a prístupné každému. Digitálna identita je budúcnosť, ktorá umožní pohodlnejší a rýchlejší kontakt so štátom aj dopravcom - bez papierov a zbytočného čakania. Pre ZSSK ide o ďalší krok v budovaní inteligentného, digitálne prepojeného cestovania, ktoré zvyšuje komfort našich zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.







ZSSK ako dopravca patrí medzi prvé subjekty mimo verejnej správy, ktoré v budúcnosti plánujú reálne uplatnenie uvedených aplikácií v praxi. Podpis memoranda je podľa nej úvodným krokom k tomu, aby mohla technicky prepojiť svoje systémy s národným riešením elektronickej identity. Spolupráca zahŕňa aj technickú a metodickú podporu, spoločné informačné kampane či asistenciu pre cestujúcich.



MV SR v utorok uviedlo do prevádzky mobilné aplikácie eDoklady a eIdentita. V prvej fáze slúžia ako elektronická verzia občianskych a vodičských preukazov, na mobilné prihlasovanie sa do portálu slovensko.sk či na overenie identity na vybraných poštách. Bližšie informácie sú zverejnené na webových stránkach meid.minv.sk a edoklady.minv.sk.