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< sekcia Ekonomika

ZSSK plánuje opravy rušňov predbežne za vyše 56 miliónov eur

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Zákazka je rozdelená na dve časti.

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začala obstarávať vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel (rušňov) radu 361, 362 a ich hlavných agregátov. Predpokladaná hodnota týchto služieb počas štyroch rokov je vyše 56 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Národný osobný vlakový dopravca to oznámil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, na prijímanie žiadostí o účasť v prvej fáze rokovacieho konania so zverejnením výzvy na súťaž určil lehotu do 30. septembra.

Zákazka je rozdelená na dve časti. Prvá je zameraná na opravy rušňov radu 361 a ich hlavných agregátov predbežne za 24,6 milióna eur, druhá na opravy rušňov radu 362 a ich hlavných agregátov v objeme zhruba 31,5 milióna eur bez DPH. Z oboch častí má do druhej fázy výberu prejsť minimálne jeden záujemca. ZSSK plánuje uzavrieť dve rámcové dohody s vybranými záujemcami.

Pri vyhodnocovaní ponúk pri rušňoch oboch radov bude podľa zverejnených podmienok rozhodovať päť kritérií. Celková cena bez DPH za základný rozsah periodickej hlavnej a periodickej vyväzovacej opravy rušňa majú váhu po 30 bodov. Cena za súvisiace práce pri oprave železničného dráhového vozidla, za opravu jeho hlavného agregátu majú po 15 bodov a cena za jednu normohodinu práce za súvisiace opravárenské práce a opravu hlavného agregátu má 10 bodov.

Na plánované periodické hlavné opravy má byť podľa súťažných podkladov počas platnosti kontraktu pristavených osem rušňov radu 361 a 12 radu 362, na periodické vyväzovacie opravy 12 rušňov radu 361 a osem radu 362. Neplánované opravy rušňov po nehodových udalostiach a ich dielov, resp. celkov majú byť vykonané prednostne, pričom práce pri nehodách si vyžadujú zvýšenú prácnosť na odstránenie poruchy.

Záujemcovia majú preukázať technickú a odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Požadovaný objem vykonaných opráv, modernizácie alebo výroby koľajových vozidiel na osobnú dopravu je minimálne šesť miliónov eur bez DPH.
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