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ZSSK plánuje opravy rušňov predbežne za vyše 56 miliónov eur
Zákazka je rozdelená na dve časti.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začala obstarávať vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel (rušňov) radu 361, 362 a ich hlavných agregátov. Predpokladaná hodnota týchto služieb počas štyroch rokov je vyše 56 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Národný osobný vlakový dopravca to oznámil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, na prijímanie žiadostí o účasť v prvej fáze rokovacieho konania so zverejnením výzvy na súťaž určil lehotu do 30. septembra.
Zákazka je rozdelená na dve časti. Prvá je zameraná na opravy rušňov radu 361 a ich hlavných agregátov predbežne za 24,6 milióna eur, druhá na opravy rušňov radu 362 a ich hlavných agregátov v objeme zhruba 31,5 milióna eur bez DPH. Z oboch častí má do druhej fázy výberu prejsť minimálne jeden záujemca. ZSSK plánuje uzavrieť dve rámcové dohody s vybranými záujemcami.
Pri vyhodnocovaní ponúk pri rušňoch oboch radov bude podľa zverejnených podmienok rozhodovať päť kritérií. Celková cena bez DPH za základný rozsah periodickej hlavnej a periodickej vyväzovacej opravy rušňa majú váhu po 30 bodov. Cena za súvisiace práce pri oprave železničného dráhového vozidla, za opravu jeho hlavného agregátu majú po 15 bodov a cena za jednu normohodinu práce za súvisiace opravárenské práce a opravu hlavného agregátu má 10 bodov.
Na plánované periodické hlavné opravy má byť podľa súťažných podkladov počas platnosti kontraktu pristavených osem rušňov radu 361 a 12 radu 362, na periodické vyväzovacie opravy 12 rušňov radu 361 a osem radu 362. Neplánované opravy rušňov po nehodových udalostiach a ich dielov, resp. celkov majú byť vykonané prednostne, pričom práce pri nehodách si vyžadujú zvýšenú prácnosť na odstránenie poruchy.
Záujemcovia majú preukázať technickú a odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Požadovaný objem vykonaných opráv, modernizácie alebo výroby koľajových vozidiel na osobnú dopravu je minimálne šesť miliónov eur bez DPH.
Zákazka je rozdelená na dve časti. Prvá je zameraná na opravy rušňov radu 361 a ich hlavných agregátov predbežne za 24,6 milióna eur, druhá na opravy rušňov radu 362 a ich hlavných agregátov v objeme zhruba 31,5 milióna eur bez DPH. Z oboch častí má do druhej fázy výberu prejsť minimálne jeden záujemca. ZSSK plánuje uzavrieť dve rámcové dohody s vybranými záujemcami.
Pri vyhodnocovaní ponúk pri rušňoch oboch radov bude podľa zverejnených podmienok rozhodovať päť kritérií. Celková cena bez DPH za základný rozsah periodickej hlavnej a periodickej vyväzovacej opravy rušňa majú váhu po 30 bodov. Cena za súvisiace práce pri oprave železničného dráhového vozidla, za opravu jeho hlavného agregátu majú po 15 bodov a cena za jednu normohodinu práce za súvisiace opravárenské práce a opravu hlavného agregátu má 10 bodov.
Na plánované periodické hlavné opravy má byť podľa súťažných podkladov počas platnosti kontraktu pristavených osem rušňov radu 361 a 12 radu 362, na periodické vyväzovacie opravy 12 rušňov radu 361 a osem radu 362. Neplánované opravy rušňov po nehodových udalostiach a ich dielov, resp. celkov majú byť vykonané prednostne, pričom práce pri nehodách si vyžadujú zvýšenú prácnosť na odstránenie poruchy.
Záujemcovia majú preukázať technickú a odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Požadovaný objem vykonaných opráv, modernizácie alebo výroby koľajových vozidiel na osobnú dopravu je minimálne šesť miliónov eur bez DPH.