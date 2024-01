ZSSK počas koncoročných sviatkov prepravila viac ako 2 milióny ľudí

Bratislava 12. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas vianočných a novoročných sviatkov prepravila viac ako dva milióny cestujúcich. Oproti predchádzajúcemu vianočnému obdobiu vzrástol počet cestujúcich o sedem percent. V piatok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Celkovo sme prepravili 2,08 milióna cestujúcich, čo predstavuje takmer sedempercentný nárast oproti predchádzajúcemu roku," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Podľa dopravcu sa tiež znížilo meškanie vlakových spojení. Kým v sviatočnom období na prelome rokov 2022 a 2023 vlaky priemerne meškali 1,87 minúty, teraz sa meškanie znížilo na 1,75 minúty. "Z celkového počtu 22.966 vypravených vlakov malo menej ako päťminútové meškanie 20.911 spojov (91,05 %), a iba 2055 vlakov meškalo nad päť minút (8,95 %). Priemerné meškanie všetkých vlakov bolo o 5,88 % menšie v porovnaní s minulým rokom," spresnil Drevický.



ZSSK od 22. decembra 2023 do 7. januára 2024 vypravila takmer 23.000 vlakov. V sviatočnom období na tratiach pribudlo 25 extra vlakov a zvýšila sa kapacita 30 InterCity (IC) vlakov o 52 vozňov.



IC vlakmi sa počas sviatkov prepravilo 23.874 cestujúcich. Zo 136 vypravených IC vlakov prišlo do cieľovej stanice s meškaním do päť minút 116 spojov (85,29 %). "Priemerné meškanie vlakov tejto kategórie bolo do troch minút, čo je porovnateľné s rovnakým obdobím spred roka," uviedol Drevický.



ZSSK počas vianočného obdobia nezaznamenalo na trati žiadne významné udalosti, ktoré by mohli spôsobiť rozsiahle meškanie vlakov. Za krátkodobé prerušenia dopravy, ktoré sa vyskytli v tomto období, mohli hlavne nepriaznivé poveternostné podmienky.



Od zavedenia nového grafikonu (10. 12.) do 7. januára ZSSK prepravilo až 4,4 milióna cestujúcich. Z toho 40.289 ľudí využilo IC vlaky, informoval Drevický. Najviac ľudí cestovalo 15. decembra, keď vlaky využilo vyše 260.000 cestujúcich.