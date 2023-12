ZSSK počas sviatkov posilní dopravu o 25 vlakov

Bratislava 19. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní počas vianočných a novoročných sviatkov vlakovú dopravu o 25 vlakov. Zvýšia tiež kapacitu InterCity (IC) vlakov o 42 vozňov. V utorok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický s tým, že priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov počas sviatkov je už teraz približne 83 %.



Posilové vlaky začnú jazdiť od stredy 20. decembra. Celkovo ZSSK pridá 25 vlakov, z toho päť expresných a 20 rýchlikov. "Vianoce a Nový rok sú časom, keď sa rodiny stretávajú bez ohľadu na vzdialenosť. Aby sme uľahčili tieto rodinné stretnutia, rozšírením vlakových spojení prepájame regióny západného, stredného a východného Slovenska. S posilnením spojení začíname už zajtra, 20. decembra. Situáciu budeme v priebehu dní monitorovať, ak to bude potrebné, vieme dopravu ešte posilniť," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



V sviatočnom období bude posilnených aj 24 IC vlakov o 42 vozňov. Podľa Drevického ide o pravidelné IC vlaky, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu o cestovanie. Každý z nich bude posilnený o jeden až tri vozne. "Preprava je pre všetkých cestujúcich spoplatnená a možná iba s platným IC cestovným dokladom obsahujúcim miesto," uviedol Drevický.



ZSSK posilní aj vybrané medzištátne rýchliky Zakarpatia na linke Košice - Mukačevo a späť. V dňoch od 20. do 23. decembra, od 26. do 30. decembra a 2. až 14. januára budú tieto vlaky posilnené o jeden vozeň.



Záujem o cestovanie vlakom pred Vianocami a v čase sviatkov je veľký. Podľa ZSSK je obsadenosť najviac využívaných vlakov už teraz približne 83 %. "Vzhľadom na túto vysokú mieru obsadenosti národný dopravca odporúča cestujúcim, aby si zakúpili cestovné lístky čím skôr. Očakáva sa, že obsadenosť vlakov bude v nasledujúcich dňoch ešte stúpať," pripomenul Drevický.



ZSSK odporúča zakúpiť si cestovný lístok i miestenku vopred. Vyhnúť sa čakaniu v rade pri pokladniach možno zakúpením lístku prostredníctvom e-shopu ZSSK, cez mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom SMS.