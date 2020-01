ZSSK počas sviatkov vo vlakoch prepravila takmer 1,7 mil. cestujúcich

Bratislava 10. januára (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas vianočných sviatkov prepravila vo vlakoch takmer 1,7 milióna cestujúcich. Priemerné meškanie pritom predstavovalo 1,09 minúty. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Dopravca zaznamenal v období od 21. decembra 2019 do 7. januára 2020 spolu 1.684.997 cestujúcich. "Z celkového počtu 24.215 vypravených vlakov malo menej ako päťminútové meškanie do cieľovej stanice dohromady 22.701 spojov (93,79 %) a nad päť minút ich meškalo 1514, čo je iba 6,26 %," priblížil Kováč. Priemerné meškanie všetkých vlakov bolo 1,09 minúty, teda rovnako ako vlani. V porovnaní s obdobím na prelome rokov 2018/2019 však ZSSK vypravila ešte o 71 vlakov viac.



Na takzvanej severnej trase Bratislava – Žilina – Košice – Bratislava, ktorá je v rámci Slovenska najvyťaženejšia, cestovalo vlakmi ZSSK počas sviatočného obdobia 966.673 cestujúcich. Priemerné meškanie spojov na severnej trase bolo približne 2,12 minúty, čo je zlepšenie oproti vlaňajšku, keď bolo priemerné meškanie na tejto trase 4,13 minúty.



Vlaky kategórie InterCity (IC), ktoré ZSSK prevádzkuje v komerčnom režime, prepravili od 21. decembra 2019 do 7. januára tohto roka spolu 36.815 cestujúcich. Zo 144 vlakov kategórie IC prišlo 111 do cieľovej stanice načas, teda s nulovým meškaním, čo je viac ako 77,08 %. Priemerné meškanie vlakov tejto kategórie v cieľovej stanici nepresiahlo 1,5 minúty, pričom minuloročná štatistika bola 2,5 minúty. Žiaden vypravený IC vlak zároveň nezaznamenal v sledovanom období výraznejšie meškanie.



Hovorca podotkol, že pod tri najväčšie meškania všetkých sviatočných vlakov sa podpísali dôvody, ktoré nevznikli na strane ZSSK. "K usmrteniu osoby v koľajisku prišlo dvakrát 4. januára 2020 (meškania v rozsahu 209 a 181 minút), 21. decembra bola dôvodom meškania v rozsahu 132 minút mimoriadna udalosť na infraštruktúre (prepálenie nosného lana na trakčnom vedení)," priblížil.



ZSSK zároveň v jeden deň, 27. decembra 2019, prepravila 2518 cestujúcich vlakmi IC pri celkovej ponúkanej kapacite 2123 miest, čo je o 12,46 % viac ako bežný priemer. Najviac cestujúcich sa počas tohto obdobia prepravilo 22. decembra 2019 IC vlakom, ktorý napoludnie štartoval z Bratislavy smerom do Košíc, a to 530 pri kapacite 399 miest. "Znamená to, že jedno miesto obsadilo viac cestujúcich po jednotlivých úsekoch trasy," ozrejmil Kováč.



V súvislosti s celkovým počtom prepravených cestujúcich dodal, že značná časť z nich sa na sviatky začala presúvať už o deň skôr ako počas sledovaného obdobia, v piatok 20. decembra 2019. Spolu s týmto dňom sa tak vlakmi ZSSK na prelome rokov prepravilo spolu 1.847.167 cestujúcich, z toho 39.499 IC vlakmi.