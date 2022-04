ZSSK počas Veľkej noci posilňuje dopravu, vypraví o 17 vlakov viac

Bratislava 11. apríla (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas veľkonočných sviatkov posilňuje dopravu, vypraví o 17 vlakov viac. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že tieto sviatky bývajú každoročne spojené so zvýšeným počtom cestujúcich.



Vo štvrtok (14. 4.) vypraví ZSSK šesť rýchlikov, a to vlak SuperCity, regionálny expres a štyri regionálne rýchliky. V piatok (15. 4.) vypraví jeden medzištátny vlak SuperCity a v pondelok (18. 4.), keď sa očakáva najväčší záujem o prepravu, desať mimoriadnych rýchlikov, z toho osem regionálnych a dva regionálne expresy. Ide o posilnenie spojenia medzi Bratislavou a Košicami.



Kováč zároveň upozornil, že od 10. a 11. apríla sú cestujúcim opäť k dispozícii aj komerčné vlaky kategórie InterCity (IC 52x). Konkrétne 10. apríla sa na trať Bratislava – Žilina – Košice a späť vrátili vlaky IC 52x a 11. apríla vlak IC 521.



"Vzhľadom na zvýšený záujem o cestovanie v tomto období odporúčame cestujúcim, aby si cestovné doklady zaobstarali v dostatočnom časovom predstihu," zdôraznil hovorca ZSSK. Cestovné lístky a rezervácie miesta si cestujúci môžu zakúpiť v pokladniciach ZSSK, ale aj prostredníctvom e-shopu či mobilnej aplikácie Ideme vlakom.



Obsadenosť IC vlakov a tzv. "šesťstovkových" rýchlikov R6xx je podľa Kováča k 11. aprílu v priemere 68 %. Najviac spomedzi vybraných vlakov, na 96 %, je podľa aktuálnych údajov obsadený štvrtkový IC vlak, ktorý má plánovaný odchod z Viedne o 14.42 h a do Košíc by mal doraziť o 20.42 h.