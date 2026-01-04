< sekcia Ekonomika
ZSSK pokračuje v kurzoch pre rušňovodičov, dostanú moderný trenažér
Podľa dopravcu v tomto roku budú strediská plne funkčné a v prípade získania financií z eurofondov má ZSSK zároveň ambíciu začať s výstavbou dvoch nových stredísk.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v roku 2025 otvorila historicky najviac kurzov rušňovodičov a v tomto trende plánuje pokračovať aj v roku 2026. Ako informoval národný vlakový dopravca, osobitnú pozornosť dlhodobo venuje náboru a príprave nových rušňovodičov, ktorí sú kľúčoví pre stabilitu prevádzky v regiónoch.
„Prípravu nových kolegov posilní zaradenie moderného trenažéra do výcviku v rámci ZSSK Akadémie, ktorý umožňuje realistický nácvik jazdných situácií, bezpečnostných postupov a riešenia mimoriadnych udalostí. To prispieva k vyššej bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,“ priblížil hovorca ZSSK Ján Baček.
Súčasťou zlepšovania pracovných podmienok a kvality služieb pre cestujúcich je aj fungovanie stredísk technicko-hygienickej údržby, ktoré umožňujú rýchlejšiu, efektívnejšiu a systematickú údržbu vlakov.
Podľa dopravcu v tomto roku budú strediská plne funkčné a v prípade získania financií z eurofondov má ZSSK zároveň ambíciu začať s výstavbou dvoch nových stredísk v Žiline a Košiciach. Ide o dôležitý krok k posilneniu údržbových kapacít v kľúčových železničných uzloch Slovenska.
„Spoločnosť optimalizuje sieť predajných miest tam, kde dlhodobo klesol dopyt, keďže cestujúci čoraz viac využívajú digitálny nákup cestovných lístkov alebo nákup prostredníctvom pôšt,“ dodal Baček.
ZSSK sa zároveň systematicky pripravuje na liberalizáciu osobnej železničnej dopravy. Robí tak prostredníctvom modernizácie vozidlového parku, zjednodušovania organizačnej štruktúry a interných procesov, ako aj rozvoja digitálnych služieb, zároveň aj budovaním silnej a dôveryhodnej zákazníckej značky, ktorá dokáže obstáť v konkurenčnom prostredí.
