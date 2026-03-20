ZSSK: Ponuku na vlaky predložili Škoda Transportation a ŽOS Trnava
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Vo verejnom obstarávaní Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na nové diaľkové elektrické vlaky predložil ponuku jeden uchádzač - konzorcium spoločností Škoda Transportation a ŽOS Trnava. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane servisného zabezpečenia a opcie na náhradné diely bola určená v objeme takmer 645 miliónov eur. Ako v piatok informovala ZSSK, ponuka uvedeného uchádzača po vyhodnotení splnila všetky požiadavky.
„Projekt má vytvorený základ pre ďalšie posúdenie a rozhodovanie o jeho ďalšom smerovaní. Samotná realizácia projektu je podmienená zabezpečením financovania,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Štandardne nastavené podmienky podľa dopravcu umožňovali účasť všetkým relevantným výrobcom na európskom trhu.
Predmetom zákazky je dodanie ôsmich moderných elektrických jednotiek s opciou na ďalších sedem vozidiel vrátane dlhodobého servisu. Podľa ZSSK ide o vysokokapacitné, rýchle a komfortné súpravy pre diaľkovú dopravu na hlavných tratiach Slovenska, najmä na trase Košice - Žilina - Bratislava s možným presahom do Viedne.
„Jednotky sú navrhnuté tak, aby priniesli štandard porovnateľný s modernými európskymi vlakmi - klimatizované priestory, minimálne 550 miest na sedenie vrátane prvej triedy s minimálne 75 miestami, bistrovozeň, infopult a priestor pre cestujúcich s deťmi, bezbariérový prístup pre imobilných cestujúcich aj bicykle,“ priblížil Baček. Budú zahŕňať aj pripojenie Wi-Fi a moderný informačný systém.
Po ukončení vyhodnotenia podľa ZSSK nasledujú ďalšie kroky k finálnemu nastaveniu projektu. Súčasťou je odborné posúdenie zo strany Útvaru hodnoty za peniaze aj rokovania o konečných podmienkach vrátane ceny. Podpísaná zmluva bude obsahovať odkladaciu podmienku, ktorá viaže jej účinnosť na dostupnosť finančných zdrojov.
„Ide o štandardný postup pri projektoch tohto rozsahu, ktorý umožňuje zachovať výsledok súťaže a zároveň pristupovať k projektu zodpovedne. ZSSK počíta s tým, že prípadná realizácia by sa opierala najmä o fondy Európskej únie,“ dodal Baček. Financovanie bude predmetom ďalších rokovaní a rozhodnutí, pričom cieľom dopravcu je nájsť udržateľné riešenie.
