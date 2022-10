ZSSK posilní počas Dušičiek dopravu, cez víkend sa zároveň mení čas

Bratislava 24. októbra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu očakávaného zvýšeného pohybu cestujúcich pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a jesenných prázdnin aj tento rok vypraví posilové vlaky. Pridaných bude 26 vlakov, konkrétne dva regionálne expresy a 24 rýchlikov. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Zároveň upozornil na zmenu času počas nadchádzajúceho víkendu, ktorá na slovenských tratiach ovplyvní jazdu troch vlakov ZSSK.



Posilové vlaky budú vedené v piatok (28. 10.) a od nedele až do utorka (30. 10. - 1. 11.). Sú zapracované aj v platnom cestovnom poriadku. Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu o cestovanie.



"Priemerná obsadenosť vlakov počas nadchádzajúceho dušičkového obdobia sa zatiaľ pohybuje na úrovni približne 77 %, preto cestujúcim odporúčame zakúpiť si cestovné lístky už dnes. Predpokladáme, že obsadenosť bude ďalej stúpať v priebehu tohto týždňa, s blížiacim sa termínom Sviatku všetkých svätých," skonštatoval Kováč.



ZSSK zároveň upozornila, že počas nadchádzajúceho víkendu sa letný čas (LČ) mení na stredoeurópsky čas (SEČ). V noci zo soboty 29. októbra na nedeľu 30. októbra sa posunú hodiny z tretej hodiny ráno o jednu hodinu dozadu, teda na druhú hodinu.



Na slovenských tratiach zmena času ovplyvní jazdu troch nočných diaľkových vlakov ZSSK, ktoré zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v jazde budú pokračovať po hodine, a to už podľa SEČ.



Pôjde o rýchlik s odchodom z Humenného o 21.51 h a s predpokladaným príjazdom do Bratislavy o 5.49 h. Tento vlak má doraziť do Ružomberka o 2.05 h LČ a odchádzať o 2.06 h SEČ. Dotkne sa to aj rýchlika v opačnom smere, ktorý z Bratislavy vyráža o 22.57 h a do Humenného má príchod o 6.33 h. Rýchlik má prísť do Kraľovian o 2.07 h LČ a vyraziť o 2.08 h SEČ. Zmena času ovplyvní aj jazdu medzištátneho vlaku EuroNight (EN) s odchodom z Humenného o 19.30 h a príchodom o 7.55 h do Prahy. Tento vlak má doraziť do Čadce o 2.06 h LČ, odchod je plánovaný o 2.08 h SEČ.



Na tratiach susedných železníc budú podľa ZSSK podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa SEČ.