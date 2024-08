ZSSK posilňuje kapacitu vlakov z Košíc do Mukačeva o ďalší vozeň

Košice 8. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilňuje kapacitu vlakov Zakarpatia na trase medzi Košicami a ukrajinským Mukačevom. Vlaky budú od piatka do nedele posilnené o ďalší vozeň, a to až do 15. septembra. "ZSSK reaguje na zvýšený záujem cestujúcich počas letných mesiacov," informoval hovorca dopravcu Dominik Drevický.



K zmene dochádza od piatka (9. 8.). Vlaky R 960 Zakarpatia (Košice 8.46 h - Mukačevo 14.00 h) a R 961 Zakarpatia (Mukačevo 14.48 h - Košice 18.17 h) tak budú posilnené o ďalšiu motorovú jednotku. Posilnené vlaky budú označené ako miestenkové vozne č. 2.