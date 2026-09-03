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ZSSK posunula termín na ponuky pre dodanie a montáž systému ETCS

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Národný vlakový osobný dopravca aktuálne obstaráva aj servis a opravy klimatizačných jednotiek v koľajových vozidlách.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo verejnej súťaži na dodanie a montáž vlakového zabezpečovača ETCS Level 2 v modernej konfigurácii Baseline 4 do 10 dieselových rušňov radu 757 predĺžila lehotu na predkladanie ponúk z 3. septembra do 12. októbra. Predpokladaná hodnota zákazky na tri roky má objem 9,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Výrobcom lokomotív sú Železničné opravovne a strojárne Zvolen. ZSSK to oznámila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Národný vlakový osobný dopravca aktuálne obstaráva aj servis a opravy klimatizačných jednotiek v koľajových vozidlách. Počas štyroch rokov predpokladá za tieto služby vynaložiť takmer 8,4 milióna eur bez DPH. Verejná súťaž je rozdelená na päť častí pre regióny Bratislava, Nové Zámky, Žilina, Zvolen a Košice. Ponuky treba predkladať do 29. septembra, pri ich vyhodnotení rozhoduje cena.

ZSSK plánuje zaplatiť za dodávku a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej WiFi siete, vykonávanie záručného servisu, prevádzkových služieb k zariadeniam WiFi a pozáručného servisu do vozňov za štyri roky takmer 7,6 milióna eur bez DPH. S vybraným dodávateľom, spoločnosťou Slovak Telekom už uzavrela rámcovú dohodu. Podľa jej obsahu v Centrálnom registri zmlúv Wi-Fi do 385 vozňov má stáť približne 5,74 milióna eur (do jedného vozňa skoro 14.900 eur). Súvisiace prevádzkové služby majú stáť zhruba 1,4 milióna eur a pozáručný servis 470.000 eur bez DPH.
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