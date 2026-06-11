< sekcia Ekonomika
NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK ZSSK: Aké zmeny nás čakajú?
ZSSK od 14. júna zjednodušuje podmienky pre bezplatné parkovanie pri vybraných železničných staniciach.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. júna (TASR) - Nové ranné vlakové spojenie z Bratislavy do Prahy, v lete posilnené nočné rýchliky Zemplín medzi Bratislavou a Humenným či návrat Belianskeho expresu z Popradu do poľskej Muszyny. To sú niektoré doplnky v pravidelnej zmene železničného cestovného poriadku 2025/2026 s platnosťou od nedele 14. júna. Úpravy sa dotknú vybraných vlakov vo vnútroštátnej aj v medzinárodnej doprave, informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Nový vlak EC 296 Slovan na linke Bratislava - Praha bude odchádzať o 7.42 h a do českej metropoly príde o 13.33 h. „Vlak bude vedený v pondelky a 7. júla, 29. septembra, 29. októbra, 18. novembra, nepôjde 6. júla, 28. septembra, 16. novembra. Nový vlak zároveň nahradí vlak EC 298 Metropolitan Slovenská strela,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Vlak EC 299 Metropolitan Slovenská strela s odchodom z Prahy o 18.31 h a s príchodom do Bratislavy o 23.06 h zmení názov na Slovan. Reštauračný vozeň v týchto vlakoch podľa dopravcu nebude radený.
V letnej sezóne ZSSK posilní nočné rýchliky 680/681 Zemplín o ďalšie dva lôžkové vozne. Týka sa to R 680 z Humenného s odchodom o 21.51 h do Bratislavy s príchodom o 5.40 h (od 28. júna do 14. septembra) a R 681 s odchodom z Bratislavy o 22.55 h a príchodom do Humenného o 7.29 (od 29. júna do 15. septembra).
Beliansky expres z Popradu cez Plaveč do poľskej Muszyny sa vracia od soboty 13. júna. „Na začiatku sezóny bude cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna bude na trati podľa informácií manažéra infraštruktúry ŽSR prebiehať nepretržitá výluka, preto bude úsek Poprad-Tatry - Studený Potok zabezpečený náhradnou autobusovou dopravou,“ upozornil Baček.
Vlaky pôjdu pravidelne každú sobotu a nedeľu, dvakrát denne v oboch smeroch. Z Popradu budú odchádzať o 7.29, 15.29 h, do Muszyny prídu o 9.10, 17.10 h. Odchody z Muszyny budú o 10.00, 18.00 h, príchody do Tatier o 11.40, 19.40 h.
Zmena v premávke vybraných medzištátnych rýchlikov Zakarpatia medzi Košicami a západoukrajinským Mukačevom podľa ZSSK vytvorí viac času na potrebné kontroly a úkony pred odchodom vlaku. Úprava sa týka vlakov R 960, R 962 z Košíc do Mukačeva, ale aj R 964 z Bratislavy do Košíc a Čopu i R 965 z Mukačeva do Košíc.
Pre rozsiahle výluky na infraštruktúre v Rakúsku a vo Švajčiarsku bude upravené označenie a východisková/cieľová stanica vlakov medzi Bratislavou a Zürichom. Vlak rjx 160 bude namiesto Zürichu končiť vo Feldkirchu, odkiaľ bude vychádzať vlak rjx 167. Po ukončení výlukových prác sa trasa vlaku opäť vráti do Zürichu.
Zmenia sa časy odchodov aj vybraných spojov vo Vysokých Tatrách. Na trati Starý Smokovec - Tatranská Lomnica ZSSK zavedie nové spojenia, ktoré pôjdu v soboty od 4. júla do 29. augusta. Iné vybrané spoje na uvedenej trati v tomto období nepôjdu.
Od 20. júna budú zavedené štyri nové zrýchlené vlaky na úseku Ostrava-Svinov - Čadca a späť. Ide o projekt Moravskosliezskeho kraja a Českých dráh, na ktorom participuje aj ZSSK.
„ZSSK od 14. júna zjednodušuje podmienky pre bezplatné parkovanie pri vybraných železničných staniciach. Cestujúcim po novom postačí, ak pri spiatočnej ceste vlakom absolvujú aspoň jeden smer v 1. triede - buď cestu tam, alebo cestu späť,“ podotkol Baček. Bezplatné parkovanie môžu cestujúci využiť pri staniciach Košice, Poprad-Tatry, Žilina, Trnava a Bratislava hlavná stanica.
O zmenách v cestovnom poriadku sa môžu cestujúci bližšie informovať na webe ZSSK.
Nový vlak EC 296 Slovan na linke Bratislava - Praha bude odchádzať o 7.42 h a do českej metropoly príde o 13.33 h. „Vlak bude vedený v pondelky a 7. júla, 29. septembra, 29. októbra, 18. novembra, nepôjde 6. júla, 28. septembra, 16. novembra. Nový vlak zároveň nahradí vlak EC 298 Metropolitan Slovenská strela,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Vlak EC 299 Metropolitan Slovenská strela s odchodom z Prahy o 18.31 h a s príchodom do Bratislavy o 23.06 h zmení názov na Slovan. Reštauračný vozeň v týchto vlakoch podľa dopravcu nebude radený.
V letnej sezóne ZSSK posilní nočné rýchliky 680/681 Zemplín o ďalšie dva lôžkové vozne. Týka sa to R 680 z Humenného s odchodom o 21.51 h do Bratislavy s príchodom o 5.40 h (od 28. júna do 14. septembra) a R 681 s odchodom z Bratislavy o 22.55 h a príchodom do Humenného o 7.29 (od 29. júna do 15. septembra).
Beliansky expres z Popradu cez Plaveč do poľskej Muszyny sa vracia od soboty 13. júna. „Na začiatku sezóny bude cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna bude na trati podľa informácií manažéra infraštruktúry ŽSR prebiehať nepretržitá výluka, preto bude úsek Poprad-Tatry - Studený Potok zabezpečený náhradnou autobusovou dopravou,“ upozornil Baček.
Vlaky pôjdu pravidelne každú sobotu a nedeľu, dvakrát denne v oboch smeroch. Z Popradu budú odchádzať o 7.29, 15.29 h, do Muszyny prídu o 9.10, 17.10 h. Odchody z Muszyny budú o 10.00, 18.00 h, príchody do Tatier o 11.40, 19.40 h.
Zmena v premávke vybraných medzištátnych rýchlikov Zakarpatia medzi Košicami a západoukrajinským Mukačevom podľa ZSSK vytvorí viac času na potrebné kontroly a úkony pred odchodom vlaku. Úprava sa týka vlakov R 960, R 962 z Košíc do Mukačeva, ale aj R 964 z Bratislavy do Košíc a Čopu i R 965 z Mukačeva do Košíc.
Pre rozsiahle výluky na infraštruktúre v Rakúsku a vo Švajčiarsku bude upravené označenie a východisková/cieľová stanica vlakov medzi Bratislavou a Zürichom. Vlak rjx 160 bude namiesto Zürichu končiť vo Feldkirchu, odkiaľ bude vychádzať vlak rjx 167. Po ukončení výlukových prác sa trasa vlaku opäť vráti do Zürichu.
Zmenia sa časy odchodov aj vybraných spojov vo Vysokých Tatrách. Na trati Starý Smokovec - Tatranská Lomnica ZSSK zavedie nové spojenia, ktoré pôjdu v soboty od 4. júla do 29. augusta. Iné vybrané spoje na uvedenej trati v tomto období nepôjdu.
Od 20. júna budú zavedené štyri nové zrýchlené vlaky na úseku Ostrava-Svinov - Čadca a späť. Ide o projekt Moravskosliezskeho kraja a Českých dráh, na ktorom participuje aj ZSSK.
„ZSSK od 14. júna zjednodušuje podmienky pre bezplatné parkovanie pri vybraných železničných staniciach. Cestujúcim po novom postačí, ak pri spiatočnej ceste vlakom absolvujú aspoň jeden smer v 1. triede - buď cestu tam, alebo cestu späť,“ podotkol Baček. Bezplatné parkovanie môžu cestujúci využiť pri staniciach Košice, Poprad-Tatry, Žilina, Trnava a Bratislava hlavná stanica.
O zmenách v cestovnom poriadku sa môžu cestujúci bližšie informovať na webe ZSSK.