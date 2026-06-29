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ZSSK pre horúčavy prijala opatrenia pre čo najplynulejšiu dopravu
Rodinám s deťmi, ktoré sa v súvislosti s koncom školského roka presúvajú na väčšie vzdialenosti, prípadne osobám so zdravotným znevýhodnením dopravca odporúča najmä zodpovednú prípravu na cestu.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko prijala počas extrémnych horúčav preventívne opatrenia, aby zabezpečila čo najplynulejšiu a bezpečnú dopravu. Takmer 1800 vlakov denne naďalej premáva a dopravca robí maximum pre komfort cestujúcich aj v náročných podmienkach, informoval v pondelok hovorca ZSSK Ján Baček.
Rodinám s deťmi, ktoré sa v súvislosti s koncom školského roka presúvajú na väčšie vzdialenosti, prípadne osobám so zdravotným znevýhodnením dopravca odporúča najmä zodpovednú prípravu na cestu. Treba mať pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia, zabezpečiť si lístok vopred, podľa možností voliť spoje mimo popoludňajších špičiek, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a rátať s časovou rezervou.
„V súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100 % denných diaľkových vlakov ZSSK a približne 80 % regionálnych vlakov. Celkovo ide približne o 90 % vozidiel. V roku 2016 tvorili klimatizované a neklimatizované vozidlá približne polovicu vozidlového parku. Tento posun je výsledkom postupnej obnovy vozidlového parku, nákupu nových vlakov a modernizácie existujúcich vozidiel,“ uviedol Baček.
Všetky denné diaľkové vlaky ZSSK sú radené z klimatizovaných vozidiel. Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, podľa dopravcu ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa. Nejde o prípad, keď by bol do diaľkového vlaku zaradený vozeň bez klimatizácie. „Vo väčšine vlakov klimatizácia funguje štandardne aj počas extrémnych horúčav. Mimoriadne vysoké teploty však predstavujú pre klimatizačné jednotky výraznú záťaž,“ vysvetlil hovorca.
Otváranie okien vo vlakoch závisí od typu vozňa. V starších vozňoch je možné okná otvoriť, ak to ich konštrukcia umožňuje. V moderných klimatizovaných vozňoch okná nie sú určené na bežné otváranie, pretože účinnosť klimatizácie by sa výrazne znížila. Aj preto sú moderné klimatizované vozne navrhnuté ako uzavretý priestor, v ktorom sa teplota reguluje automaticky.
„Vlakový personál podľa situácie prijíma opatrenia na zmiernenie dosahov na cestujúcich vrátane presunu do vedľajších klimatizovaných vozňov. Ak to nie je možné a konštrukcia vozňa to umožňuje, vlakový personál otvorí núdzové okná určené na vetranie. Po ukončení jazdy je vozidlo odoslané na technickú kontrolu a opravu,“ podotkol Baček.
Balená voda je v 1. triede diaľkových vlakov štandard. ZSSK zároveň operatívne posilňuje zásoby balenej vody vo vybraných diaľkových vlakoch tak, aby ju bolo možné distribuovať cestujúcim najmä pri dlhších meškaniach alebo výpadkoch klimatizácie.
„Meškania vlakov v horúčavách vznikajú z dôvodu preventívnych opatrení na strane železničnej infraštruktúry. Pri vysokých teplotách dochádza k prehrievaniu koľajníc a ich deformáciám,“ dodal hovorca ZSSK. Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry preto z bezpečnostných dôvodov zaviedli obmedzenia traťovej rýchlosti v krajoch s vydanou výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami. Tieto opatrenia sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku, no môžu sa prejaviť predĺžením jazdných časov a meškaniami vlakov.
Rodinám s deťmi, ktoré sa v súvislosti s koncom školského roka presúvajú na väčšie vzdialenosti, prípadne osobám so zdravotným znevýhodnením dopravca odporúča najmä zodpovednú prípravu na cestu. Treba mať pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia, zabezpečiť si lístok vopred, podľa možností voliť spoje mimo popoludňajších špičiek, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a rátať s časovou rezervou.
„V súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100 % denných diaľkových vlakov ZSSK a približne 80 % regionálnych vlakov. Celkovo ide približne o 90 % vozidiel. V roku 2016 tvorili klimatizované a neklimatizované vozidlá približne polovicu vozidlového parku. Tento posun je výsledkom postupnej obnovy vozidlového parku, nákupu nových vlakov a modernizácie existujúcich vozidiel,“ uviedol Baček.
Všetky denné diaľkové vlaky ZSSK sú radené z klimatizovaných vozidiel. Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, podľa dopravcu ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa. Nejde o prípad, keď by bol do diaľkového vlaku zaradený vozeň bez klimatizácie. „Vo väčšine vlakov klimatizácia funguje štandardne aj počas extrémnych horúčav. Mimoriadne vysoké teploty však predstavujú pre klimatizačné jednotky výraznú záťaž,“ vysvetlil hovorca.
Otváranie okien vo vlakoch závisí od typu vozňa. V starších vozňoch je možné okná otvoriť, ak to ich konštrukcia umožňuje. V moderných klimatizovaných vozňoch okná nie sú určené na bežné otváranie, pretože účinnosť klimatizácie by sa výrazne znížila. Aj preto sú moderné klimatizované vozne navrhnuté ako uzavretý priestor, v ktorom sa teplota reguluje automaticky.
„Vlakový personál podľa situácie prijíma opatrenia na zmiernenie dosahov na cestujúcich vrátane presunu do vedľajších klimatizovaných vozňov. Ak to nie je možné a konštrukcia vozňa to umožňuje, vlakový personál otvorí núdzové okná určené na vetranie. Po ukončení jazdy je vozidlo odoslané na technickú kontrolu a opravu,“ podotkol Baček.
Balená voda je v 1. triede diaľkových vlakov štandard. ZSSK zároveň operatívne posilňuje zásoby balenej vody vo vybraných diaľkových vlakoch tak, aby ju bolo možné distribuovať cestujúcim najmä pri dlhších meškaniach alebo výpadkoch klimatizácie.
„Meškania vlakov v horúčavách vznikajú z dôvodu preventívnych opatrení na strane železničnej infraštruktúry. Pri vysokých teplotách dochádza k prehrievaniu koľajníc a ich deformáciám,“ dodal hovorca ZSSK. Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry preto z bezpečnostných dôvodov zaviedli obmedzenia traťovej rýchlosti v krajoch s vydanou výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami. Tieto opatrenia sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku, no môžu sa prejaviť predĺžením jazdných časov a meškaniami vlakov.