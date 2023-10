ZSSK: Pre rekonštrukciu budú vylúčené vlaky v úseku Kúty - Břeclav

Bratislava 5. októbra (TASR) - Pre rekonštrukciu železničnej trate v pohraničí medzi Slovenskou a Českou republikou budú vylúčené vlaky v úseku Kúty a Břeclav. Výluka potrvá od 13. do 25. októbra a vlaky budú jazdiť odklonom cez hraničný priechod Holíč nad Moravou - Hodonín. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Výluka sa dotkne medzištátnych vlakov EC Metropolitan na linke Budapešť - Bratislava - Praha a späť, kde nebude vedené priame spojenie. Vlaky budú v úseku medzi Prahou a Břeclavou nahradené vnútroštátnymi IC vlakmi, avšak bude chýbať prípoj na vlaky EC Metropolitan do a z Bratislavy a Budapešti, informoval Kováč. Vlaky EC z Břeclavi do Budapešti budú vyrážať skôr, v opačnom smere zase prichádzať neskôr. Cestujúci tak nestihnú prestup na IC vlaky z a do Prahy. ZSSK cestujúcim odporučila využiť vlaky Railjet linky Praha - Břeclav - Graz a späť, z ktorého môžu v Břeclavi prestúpiť na vlaky EC Metropolitan v smere Bratislava - Budapešť alebo na IC vlaky smerom do Prahy.



Odklony diaľkových medzištátnych EC vlakov sa dotknú aj osobných vlakov na trati Kúty - Skalica na Slovensku. Od 13. do 25. októbra budú osobné vlaky na tejto trase nahradené autobusovou dopravou.