ZSSK pre výluky mení cestovný poriadok na trati Bratislava - Komárno

Bratislava 29. septembra (TASR) - Pre viaceré výluky na Slovensku a v Rakúsku bude od nedele (1. 10.) platiť mimoriadny cestovný poriadok na železničnej trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Informoval o tom v piatok hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



"Dôvodom sú blížiace sa výluky na tejto trati a výluka na rakúskej infraštruktúre, ktorá znemožní dostatočný návoz a odvoz súprav rakúskeho dopravcu ÖBB na údržbu do Viedne. Práve rakúskymi vlakmi ZSSK zabezpečovala dopravu na uvedenej linke," priblížil Kováč.



Výluk na trati je naplánovaných hneď niekoľko. Pre menšie rekonštrukčné práce nebudú od 2. do 9. októbra premávať vlaky na trati v úseku Komárno - Veľký Meder. Vybrané vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou. Zoznam dotknutých vlakov bude zverejnený na webe ZSSK, v časti výluky. Od 23. októbra je zase naplánovaná výluka v úseku Podunajské Biskupice - Bratislava, kde sa začne výstavba Terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Vrakuňa.



"V rámci tejto zmeny bude na úseku Bratislava hlavná stanica - Dunajská Streda zavedený denný hodinový takt vlakov, v čase dopravnej špičky v pracovných dňoch bude dopravná obsluha zahustená na 30-minútový takt," informoval Kováč s tým, že všetky vlaky budú vychádzať zo železničnej stanice Bratislava hlavná stanica. Na trati medzi Dunajskou Stredou a Komárnom nebudú zmeny v dopravnej obsluhe.



Dôvodom obmedzení je tiež výluka v rakúskej stanici Marchegg v období od 9. októbra do 15. novembra, pre ktoré nebude možné voziť súpravy rakúskeho dopravcu ÖBB na údržbu do Viedne. Práve týmito vlakmi ZSSK zabezpečovala dopravu na uvedenej linke. "Preto od nedele bude obsluha tejto trate zabezpečovaná s klasickými vysokokapacitnými súpravami s 252 miestami na sedenie a s modernými jednotkami ZSSK radu 861 s kapacitou 177 miest na sedenie," doplnil Kováč.



Na trati Bratislava - Dunajská Streda tak bude od nedele jazdiť počas pracovných dní menej vlakov. Namiesto doterajších 30 to bude 22 párov vlakov počas celého dňa. Kompletný nový cestovný poriadok na trati Bratislava - Komárno platný od 1. októbra je dostupný aj na webe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).