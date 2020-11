ZSSK pre zhoršujúcu sa situáciu zatvára svoje Zákaznícke centrá

Bratislava 4. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre neustále klesajúci počet prepravených osôb od stredy do piatka (6. 11.) postupne uzavrie všetky Zákaznícke centrá. Spoločnosť centrá opäť otvorí po uvoľnení aktuálnych protipandemických opatrení zameraných na zníženie mobility obyvateľstva, najskôr však od začiatku decembra. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"Národný dopravca sa týmto krokom snaží chrániť aj svojich zamestnancov, pretože Zákaznícke centrá patria k otvoreným pracoviskám s najvyššou hrozbou možného prenosu COVID-19," uviedol Kováč. ZSSK si podľa hovorcu takto vytvorí zálohu zamestnancov, ktorí budú môcť nahradiť v prípade výpadku ostatných kolegov v pokladniciach ZSSK v celkovo 133 predajných miestach na Slovensku. V prevádzke zostáva ďalších 74 predajných miest, ktoré sú prevádzkované externými zamestnancami.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký spresnil, že Zákaznícke centrá sú v súčasnosti prázdne. "Ľudí cestuje málo a mnohí si vzali za svoje naše tohtoročné odporúčania kupovať si lístky elektronicky. Aj zvyšných cestujúcich preto veľmi prosíme, aby v čo najväčšej miere využívali na kúpu lístkov náš e-shop, aplikáciu Ideme vlakom či SMS-ky,“ povedal Kováč.



ZSSK zároveň upozornila, že od pondelka (2.11.) až do odvolania zatvorila aj úschovňu batožín na hlavnej stanici v Bratislave. Spoločnosť vyzvala cestujúcich na dôsledné dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení vrátane nosenia rúšok a tiež novej povinnosti mať pri sebe originál certifikátu z víkendového celoplošného testovania pre prípad, že by došlo ku kontrole príslušníkmi polície.