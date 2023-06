Predaj cestovných lístkov a rezervácií z 24. na 25. júna ZSSK obmedzí

Bratislava 21. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zlepšuje predajné systémy pre svojich cestujúcich a preto v nočných hodinách z 24. júna (od 23.30 h) do 25. júna (do 5.30 h) bude predaj cestovných dokladov a rezervácií obmedzený. Informoval o tom Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK.



Cestovný doklad si v tomto čase podľa neho cestujúci zakúpia iba vo vlaku u vlakového personálu, a to bez akéhokoľvek doplatku. "Zároveň cestujúcich upozorňujeme, že v tomto čase nebudú dostupné cestovné lístky so 100-percentnou zľavou z cestovného. Za prípadné nepríjemnosti spôsobené týmto obmedzením sa ospravedlňujeme," dodal Kováč.