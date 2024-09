ZSSK predstavila 4 piliere na modernizáciu železničnej dopravy v SR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) predstavilo nové smerovanie a ciele zamerané na štyri hlavné piliere, ktorými sú byť stabilným a atraktívnym zamestnávateľom, mať moderné vlaky, kvalitné služby a dosiahnuť finančnú silu a stabilitu. Cieľom plánovaných krokov národného dopravcu je zmodernizovať železničnú dopravu na našom území a zabezpečiť jej dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Uviedli to v stredu predstavitelia ZSSK.



"Veríme, že tieto kroky prispejú k zlepšeniu kvality služieb pre našich cestujúcich a zároveň vytvoria stabilné a atraktívne pracovné prostredie pre našich zamestnancov," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Peter Helexa.



V rámci cieľu byť stabilným a atraktívnym zamestnávateľom by mala firma plánovať zlepšenie mzdových podmienok vrátane zavedenia stabilizačného príspevku. Malo by taktiež dôjsť k modernizácii pracovného prostredia, zlepšeniu poskytovania kvalitných pracovných pomôcok a vzdelávaniu zamestnancov. Tomu by mali pomôcť povinné a voliteľné školenia, individuálny koučing a plánovanie nástupníctva.



Druhým pilierom je modernizácia vlakového parku, pričom ZSSK plánuje nákup nových vlakov do regionálnej aj diaľkovej dopravy, čo by malo priniesť zvýšenie komfortu a bezpečnosti pre cestujúcich. Staré vozidlá by mali byť postupne vyradené z prevádzky a malo by dôjsť k výstavbe údržbových stredísk v Žiline a Košiciach.



Národný dopravca chce poskytovať moderné služby, preto investuje do rozvoja mobilnej aplikácie, ktorá by mala umožniť jednoduchší nákup lístkov a poskytnúť aktuálne informácie o cestovaní. Cestujúci by mali byť taktiež informovaní o aktuálnych výlukách a dopravných udalostiach. "Plánujeme aj rozšírenie gastroslužieb vrátane pilotného projektu automatov vo vlakoch, aby sa cestujúci mohli počas cesty pohodlne občerstviť," doplnil podpredseda predstavenstva spoločnosti Martin Bahurinský.



Posledným pilierom je zabezpečenie dlhodobej finančnej stability a udržateľnosti, ktorú chce ZSSK dosiahnuť maximálnym využitím finančných zdrojov z Európskej únie a efektívnym plánovaním nákladov v rámci spoločnosti. Národný dopravca plánuje využívať operatívny lízing vozidiel a optimalizovať vlastníctvo a využívanie nehnuteľností, čím by mal znížiť nadbytočné náklady a zlepšiť hospodárske výsledky.