ZSSK predstavila nové rušne, ktoré nahradia doterajšie Gorily

Na snímke predstavenie prvých nových rušňov do diaľkovej dopravy Siemens Vectron s novým dizajnom v Bratislave 6. decembra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 6. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavila v piatok nové rušne Siemens Vectron, do konca roka ich bude prevádzkovať päť. Nahradia tak rušne typu 350, ktoré sú prezývané aj Gorily. Do konca roka 2026 postupne spoločnosť nasadí do prevádzky 15 rušňov Vectron. Na tlačovej konferencii o tom informovali generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa spolu s členmi predstavenstva ZSSK.uviedol Helexa.Rušne Siemens Vectron sú vybavené systémom ETCS Level 2, ktorý je podľa neho nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku na modernizovaných tratiach v celej Európe. Spresnil, že prenájom nových rušňov prinesie zlepšenie nielen pre cestujúcich, ale aj zamestnancov železníc. Rovnako pomôžu eliminovať meškania a zlepšiť spoľahlivosť vlakových spojení. Okrem toho znižujú tiež emisie a spotrebu energie a prispievajú aj k ekologickej udržateľnosti.doplnil člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Karol Henzély s tým, že rušne zabezpečujú riadenie vlaku čiastočne automaticky. Jazdiť budú na trati Košice, Žilina a Bratislava, aj na vybraných tratiach v Česku.Helexa dodal, že spoločnosť bude stáť prenájom týchto rušňov viac ako 130 miliónov eur v desaťročnom horizonte. Tento krok je podľa neho súčasťou dlhodobej stratégie modernizácie vozového parku, ktorú sprevádza aj postupné vyraďovanie zastaraných strojov.uzavrel.